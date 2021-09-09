Неподалеку от СНТ «Химик-72» казанские экологи обнаружили крупную свалку стройотходов

Крупную несанкционированную свалку обнаружили экологи в Лаишевском районе Татарстана. Сейчас ведутся активные поиски нарушителя, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Размещение отходов от сноса и разборки зданий выявили инспекторы Центрального территориального управления неподалеку от садового товарищества „Химик-72“ в Лаишевском районе. Площадь захламленной территории составила более 1,4 тыс. кв. метров, а объем — 247 кубометров», — сказано в сообщении.

Чтобы определить собственника земельного участка экологи направили запрос в Управление Росреестра по РТ. Ему будет предписано оперативно ликвидировать нарушение.