«Неожиданно и приятно»: В Казани сотрудники Госавтоинспекции подарили девушкам цветы

Сегодня в Казани, в преддверии Международного женского дня, сотрудники городской Госавтоинспекции вместе с ГБУ «Безопасность дорожного движения» и общественной организацией «Союз отцов Республики Татарстан» дарили цветы женщинам-водителям.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Уважаемые участницы дорожного движения, поздравляем Вас с Международным женским днем – 8 Марта. Желаем Вам быть такими же убедительными и находчивыми водителями. Желаем вам актуальных ровных, красивых дорог, таких, как и вы сами. Любите мужчин и соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя, сохраните других!» – сказал командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.

Поздравив прекрасную половину человечества, командир полка прочитал стихи собственного сочинения.

«Когда весна приходит, мы дышим полной грудью,

Мы радуемся свету, жизни и мечтам!

Желаем нашим женщинам, пускай у вас все будет!

Красивые, бесценные… Вся наша любовь – вам!»

К поздравлениям присоединился глава Союза отцов РТ Адель Загретдинов. По его словам, такая акция проходит уже третий год подряд.

«Поздравляем милых дам с замечательным праздником. Я считаю, что мы каждый день должны и обязаны носить на руках наших милых женщин. Мы вас любим», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я видела в интернете, что так делают, но со мной раньше такого не происходило. Очень неожиданно, когда ГАИ останавливает не только для того, чтобы оштрафовать или что-то спросить – это приятно», – поделилась водитель Элина Тихонова.