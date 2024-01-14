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Неосторожность при курении стала причиной гибели жителя Зеленодольского района
Ночью в деревне Протопоповка в Зеленодольском районе РТ загорелся частный одноэтажный дом.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 60 квадратных метров. В зальной комнате частного дома специалисты обнаружили тело 50-летнего мужчины.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
В ведомстве напоминают: не курите в постели и не бросайте непотушенные спички, окурки. Место для курения необходимо оборудовать пепельницей.
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