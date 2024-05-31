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Неосторожность при курении стала причиной гибели жителя Чистополя
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Житель Чистополя погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в МЧС России.
Выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные эвакуировали пятерых жильцов дома.
Отмечается, что возгорание произошло на 20 квадратных метрах.
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