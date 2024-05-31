news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 мая 2024 08:20

Неосторожность при курении стала причиной гибели жителя Чистополя

Скопировать ссылку

Житель Чистополя погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в МЧС России.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные эвакуировали пятерых жильцов дома.

Отмечается, что возгорание произошло на 20 квадратных метрах.

Фото: © МЧС России

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2