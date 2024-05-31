Неосторожность при курении стала причиной гибели жителя Чистополя

Житель Чистополя погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в МЧС России.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные эвакуировали пятерых жильцов дома.

Отмечается, что возгорание произошло на 20 квадратных метрах.