Неосторожность при курении привела к пожару в двухэтажке под Альметьевском

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Нижняя Мактама произошел накануне вечером.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, до прибытия огнеборцев из горящей квартиры очевидцы спасли 54-летнего мужчину. С ожогами ног его увезли в больницу.

Выяснилось, что на кухне квартиры загорелась мебель. Едкий дым стал заходить в квартиры.

Из квартиры на втором этаже с помощью маски спасаемого пожарные спасли 5 человек, в том числе 2 детей.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего мужчины.

Согласно данным ведомства, порядка 20% пожаров, произошедших по неосторожности при обращении с огнем, случаются из-за курения. МЧС напоминает: не засыпайте в постели с сигаретой, а место для курения следует оборудовать пепельницей.