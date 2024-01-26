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Неосторожность при курении привела к пожару в двухэтажке под Альметьевском
Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Нижняя Мактама произошел накануне вечером.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, до прибытия огнеборцев из горящей квартиры очевидцы спасли 54-летнего мужчину. С ожогами ног его увезли в больницу.
Выяснилось, что на кухне квартиры загорелась мебель. Едкий дым стал заходить в квартиры.
Из квартиры на втором этаже с помощью маски спасаемого пожарные спасли 5 человек, в том числе 2 детей.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего мужчины.
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