Неопрятность и хвастовство: что отталкивает жительниц Казани на первом свидании

Жительницы Казани чаще других россиянок положительно относятся к мужским украшениям: так ответили 29% участниц опроса против 18% в среднем по стране. При этом казанкам ближе классические аксессуары – часы, обручальные кольца и запонки. Какие украшения женщины считают привлекательными, что может испортить первое свидание и сколько они готовы потратить на встречу, выяснила ювелирная сеть SUNLIGHT. В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. женщин старше 18 лет.

Ювелирный подарок в начале отношений может стать приятным сюрпризом и проявлением щедрости. По данным опроса, 26% жительниц Казани с радостью примут украшение в качестве подарка, а еще 20% будут рады небольшому изделию.

При выборе подарка важна не только его стоимость, но и обстоятельства, при которых его преподносят. Для 33% опрошенных решающую роль играют слова мужчины и обстановка. Еще 30% особенно ценят внимательность, например, когда мужчина запоминает случайно оброненное пожелание и выбирает именно то украшение, о котором девушка когда-то упоминала.

При этом 30% жительниц Казани признались, что искренне обрадуются любому ювелирному изделию. Среди конкретных предпочтений лидируют минималистичные подвески – их выбрали 22% участниц опроса. Кольца нравятся 19%, а тонкие браслеты – 16%. Самое сильное впечатление, по мнению респонденток, могут произвести статусные украшения известных брендов (28%) и классические золотые изделия (22%).

Мужские украшения могут стать способом подчеркнуть индивидуальный стиль. Ювелирный минимализм, например тонкую цепочку или базовый браслет, предпочитают 23% жительниц Казани. Еще 19% положительно относятся к крестику и другим религиозным символам.

При этом 29% опрошенных выбирают классические аксессуары – качественные часы и лаконичное кольцо. В среднем по стране такой вариант отметили 18% женщин. Минималистичные кольца без камней и гравировок нравятся 12% участниц исследования.

Строгих правил в выборе мужских украшений нет: 13% жительниц Казани считают, что мужчине подходят любые аксессуары, если они гармонируют с его образом и подобраны со вкусом.

Запонки и зажимы для галстука одобряют 16% опрошенных казанок. Это почти вдвое больше, чем в среднем по России, где такой вариант выбрали 8% женщин.

Украшения, подаренные бывшей партнершей, могут стать причиной разногласий в новых отношениях. Согласно опросу, 35% жительниц Казани предпочли бы, чтобы мужчина не носил такие вещи. Еще 20% готовы намекнуть ему или прямо попросить снять украшение.

При этом 33% женщин спокойно относятся к подобным аксессуарам и воспринимают их просто как красивую деталь образа. Для 12% опрошенных ношение украшений от бывшей партнерши даже считается положительным признаком в отношениях.

Даже удачно подобранный образ не гарантирует хорошего впечатления. Внешность и манеры мужчины могут сыграть решающую роль уже при первой встрече.

Больше всего жительниц Казани отталкивает неопрятность: грязная обувь, неухоженные волосы и ногти. На это указали 39% участниц исследования. Еще 30% назвали неприятный запах и чрезмерное использование парфюма.

Не меньшее значение имеют поведение и уважение к личным границам. Самым распространенным поведенческим «красным флагом» стали неуместные шутки и бестактные вопросы о весе, доходах или прошлых расставаниях – их отметили 35% опрошенных.

Еще 32% женщин не нравится, когда мужчина хвастается деньгами, статусом и связями. Грубость по отношению к официантам и другому персоналу отталкивает 22% участниц опроса. Столько же негативно относятся к постоянным разговорам о бывших партнершах. Еще 20% раздражает привычка спутника регулярно отвлекаться на телефон во время общения.

Среди качеств, которые помогают мужчине произвести хорошее впечатление, жительницы Казани чаще всего отмечали готовность спокойно оплатить счет в ресторане. Этот вариант выбрали 36% участниц исследования.

Ухоженный внешний вид и приятный аромат важны для 32% опрошенных. Еще 26% ценят чувство юмора, а 19% – инициативность при планировании встречи.

Реже женщины называли умение слушать собеседницу и пунктуальность – оба качества набрали по 17%. Небольшие знаки внимания, например придержать дверь или купить кофе по пути, отметили 12% участниц опроса.

Представления об уместном бюджете первого свидания различаются в зависимости от региона. Для 29% жительниц Казани сумма не имеет значения: гораздо важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт.

При этом 30% опрошенных считают подходящим бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Еще 20% предпочитают уложиться в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В среднем жительницы Казани оценивают подходящие расходы на первое свидание в 9,6 тыс. рублей. Самые высокие ожидания у участниц опроса из Омска и Тюмени – по 10,9 тыс. рублей. Самую скромную сумму назвали жительницы Воронежа – 6,1 тыс. рублей.