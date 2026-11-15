«Неопалимая купина» и Булгар: как Татарстан представили в Москве

В Москве прошли два культурных мероприятия, связанных с Татарстаном. В Арт-галерее Андрея Тыртышникова заместитель директора Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина прочитала лекцию об объектах ЮНЕСКО в республике, а в Татарском культурном центре открылась выставка народного художника Татарстана Анатолия Пашина «Неопалимая купина», посвященная композитору Софии Губайдуллиной.

Сафина рассказала о расцвете Волжской Булгарии и ее становлении столицей Золотой Орды. «В VII веке протобулгары в союзе с другими племенами создали в Приазовье государственное объединение, известное под названием «Великая Болгария». После смерти его правителя Кубрата-хана Великая Болгария распадается, а значительная часть воинов и жителей покидает приморские земли», – сказала она. По ее словам, современные татары относятся к группе, которая откочевала на север и создала государство в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье.

Лектор напомнила, что с принятием ислама в 922 году Великие Булгары стали государством с восточными традициями, а Русь после принятия христианства в 988 году пошла по европейскому пути. Она рассказала о торгово-ремесленных центрах Суваре, Биляре, Ошеле, Жикотине, о том, как из Великих Булгар дважды отправляли хлеб для спасения людей от голода, о происхождении слова «Сабантуй» (от «сабан» – плуг и «туй» – праздник) и названия татарской копейки «тиен» (в древности – «белка»).

Сафина также объяснила происхождение термина «аль-болгари» – так в восточных странах называют тонко выделанную кожу, которую обрабатывали и продавали в древнем Болгаре. Она рассказала об архитектурных памятниках, сохранившихся до наших дней, и легенду о царевне Алтынчеч.

По ее словам, Великие Болгар пять раз подвергались сожжению, а окончательное падение города произошло в 1431 году после похода русского войска под предводительством воеводы Федора Пестрого. «Были найдены горны с совершенным устройством. «Черные кузнецы» ковали крупные железные предметы, кузнецы-оружейники изготовляли копья, стрелы, кольчуги и другое вооружение», – подчеркнула она.

В этот же день в Татарском культурном центре открылась выставка Анатолия Пашина, включающая свыше 20 картин. «Каждый художник надевает маску. Каждая моя выставка – это моноспектакль», – сказал Пашин, открывая экспозицию.

Он отметил, что был счастлив знакомству с Софией Губайдуллиной, родившейся, как и он, в Чистополе. «Я не просто слышу, я вижу ее музыку и накладываю ее на бумагу или холст. На мой взгляд, было бы правильным в ее родном городе установить памятник Софии Губайдуллиной», – сказал художник.

Председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов напомнил о благотворительном концерте к 95-летию Губайдуллиной в Финансовом университете. Заведующий сектором Полпредства РТ в РФ Сюмбель Таишева поделилась воспоминаниями о концерте в Казани. По ее словам, полпредство провело большую работу: руководитель Равиль Ахметшин совместно с МИД России передал личные вещи Губайдуллиной в музей Центра современной музыки. Среди них – орден «За вклад в культуру и искусство РФ», «Золотой лев» Венецианского фестиваля, фотографии, татарские серебряные украшения, часы, окарина и компакт-диски. В ноябре полпредство организовало благотворительный концерт, средства от которого направили в Фонд Анжелы Вавиловой.

Материал подготовлен при участии Сюмбель Таишевой

Фото предоставлены Сюмбель Таишевой