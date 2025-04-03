Неонатолог объяснила татарстанцам, почему важно кормить ребенка грудью

Малышу, появившемуся на свет, очень важно грудное вскармливание. О причинах «Татар-информу» рассказала врач-неонатолог отделения патологии новорожденных детей Перинатального центра седьмой городской клинической больницы Казани, консультант по грудному вскармливанию Любовь Фомичева.

«Грудное молоко – это уникальный продукт. Аналогов ему не придумано. И сколько бы не пытались ученые, нутрициологи создать что-то похожее, полноценной замены все равно нет и быть не может. Потому что по своему составу грудное молоко содержит все необходимое для конкретного ребенка», – отметила врач.

Любовь Фомичева добавила, что грудное молоко имеет свойство менять свой состав в зависимости даже от времени суток, оно содержит микро- и макроэлементы, питательные вещества, компоненты для иммунитета.

«Процесс кормления грудью способствует очень тесному сближению мамы и малыша. Первое прикладывание должно происходить как можно раньше. Ребенок и мама объединяются, женщина испытывает определенные гормональные изменения, которые способствуют формированию привязанности. На маму и ребенка такой контакт исключительно благоприятно влияет в дальнейшем», – подчеркнула неонатолог.