Неограниченные возможности: в Казани прошел фестиваль паратхэквондо

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана прошел Всероссийский открытый фестиваль тхэквондо и паратхэквондо ВТФ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный столетию Всероссийского общества «Динамо», столетию со дня образования Чеченской Республики и памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Для участия в фестивале в Казани собрались 13 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Удмуртии, а также из Воронежской, Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областей и Пермского края.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В церемонии открытия турнира приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, официальный представитель главы Чеченской Республики в Республике Татарстан Асламбек Бердукаев, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, общественный и политический деятель, заслуженный тренер РФ, сторонник партии «Единая Россия» Ольга Павлова, президент Федерации сурдолимпийских видов спорта и паратхэквондо Чеченской Республики Усман Дигаев и президент Федерации тхэквондо ВТФ Республики Татарстан Рафис Мусин.

Открывая церемонию, Халил Шайхутдинов поприветствовал всех гостей и участников и пожелал им хороших и честных поединков. В свою очередь президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов заметил, что спортивные турниры укрепляют дружбу и поднимают спортивный дух.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Особого уважения заслуживают спортсмены с ограниченными возможностями. Это настоящие герои, которые не склонились перед ударами судьбы и продолжают заниматься любимым видом спорта», — подчеркнул Терехов.

После завершения церемонии открытия Салават Гайсин вручил почетные знаки «За заслуги в развитии динамовского движения в РТ» Анатолию Терехову, президенту Федерации тхэквондо Набережных Челнов Ильдару Фахразиеву и министру спорта Чеченской Республики Исе Ибрагимову. Также юбилейной медали в честь 100-летия общества «Динамо» удостоен Усман Дигаев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В программу мероприятия вошли соревнования среди спортсменов в двух классах инвалидности — К41 и К44, а также командные соревнования по правилам ТК-5. Комментируя итоги турнира, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане, отметила актуальность его проведения в Декаду инвалидов.

Упомянула она и то, что это первые соревнования, которые проходят на фоне заявления Президента России Владимира Путина о необходимости поддержки паралимпийцев, отстраненных западными санкциями от международных турниров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом зале собрались настоящие бойцы на спортивном ковре и в жизни. Такие турниры укрепляют культурные связи между народами России. Именно с такого возрождения спорта, традиций и обычаев начал восстановление Чеченской Республики ее первый Президент — Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров», — считает Ольга Павлова.

Кроме того, Ольга Павлова обратила внимание и на идеологию турнира. «На двух соседних коврах проходят состязания и ведущих бойцов традиционного тхэквондо и параспортсменов. Это очень сильная инклюзивная составляющая. Я очень надеюсь, что этот фестиваль станет традиционным», — заключила заслуженный тренер РФ.