Неограненный алмаз: «Рубин» мучается с Чуни, а Моторин разрывает Первую лигу за «КАМАЗ»

Воспитанник академии «Рубина» Даниил Моторин лихо ворвался в Первую лигу, перейдя зимой в челнинский «КАМАЗ». За «автозаводцев» в пяти весенних матчах матчах Первой лиги 20-летний нападающий забил три мяча. Как Моторин обрел себя в «КАМАЗе» и почему форварду не давали шансов проявить себя в основе «Рубина» - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Если бы у нас был Моторин с начала сезона, мы бы, возможно, боролись даже за первую пятерку»

Эти слова произнес главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов сразу после победного матча с «Уфой» (1:0). В той игре Даниил Моторин забил единственный мяч, который и предопределил исход встречи.

Появление 20-летнего нападающего в составе челнинцев кардинально отобразилось на результатах команды. В пяти первых весенних матчах «КАМАЗ» набрал девять очков из пятнадцати возможных – что очень неплохо для середняка Первой лиги, который к тому же живет по средствам и не может похвастаться большим бюджетом, в отличие от ряда других команд чемпионата.

С момента переезда в Набережные Челны Моторин наколотил за новый клуб уже три мяча. Причем, голы у воспитанника «Рубина» получились разношерстные, один краше другого. В матче с «Чайкой» (3:1) форвард блестяще разобрался под давлением в штрафной соперника и отправил снаряд точно в правый нижний угол ворот.

В игре с «Тюменью» (2:3) Моторин, получив передачу, первым касанием обработал мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, а вторым здорово пробил, прошив голкипера соперника. В недавней встрече с «Уфой» нападающий продемонстрировал свое умение сыграть на опережение. В момент прострела с левого фланга Моторин своевременно выдвинулся вперед и оставил не у дел защитника гостей.

В «КАМАЗе» нападающий впечатлил всех, включая главного тренера команды. Ильдар Ахметзянов не стесняется говорить о сильных сторонах Моторина, отмечая его координацию и ловкость. По словам наставника челнинцев, главный плюс форварда – в его универсальности и интеллекте. Даже в сложной ситуации нападающий может сыграть нестандартно для обороняющейся стороны.

Рахимов посматривает за Моториным и следит за его успехами

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов уже подтягивал Моторина к работе с первой командой. В частности, летом 2024 года нападающий принимал участие в товарищеских матчах на сборах казанского клуба. Забивал Моторин, кстати, тогда своей нынешней команде – «КАМАЗу».

О голевых подвигах форварда за «Рубин-2» (13 мячей в 26 матчах) Рахимов прекрасно знал. Наставнику казанцев настоятельно рекомендовали задействовать нападающего в играх текущего сезона РПЛ. Но на это предложение он всегда отвечал категоричным отказом.

В Моторине Рашида Рахимова не устраивают его антропометрические данные. В сравнении с Чуни или Даку, Даниил маловат, а нынешний футбол «Рубина» в атаке во многом завязан на борьбе за верховые мячи. При всем желании, Моторин чисто физически не сумеет сыграть эффективно на «втором этаже» из-за среднего роста.

Против габаритных защитников молодому нападающему будет сложно ставить спину, он всегда будет проигрывать позицию. В системе футбола Рашида Рахимова Моторин может существовать исключительно на флангах нападения. На роль центрфорварда главный тренер «Рубина» молодого игрока не рассматривает.

Рашид Рахимов следит за успехами Моторина в «КАМАЗе». Наставник казанцев был сам инициатором того, чтобы нападающий «оброс мясом» в Первой лиге, вместо просиживания времени на лавке запасных первой команды. Пока результативность Моторина в «КАМАЗе» выше всяких похвал. Если нападающий продолжит и дальше свою голевую феерию, игнорировать его Рашид Рахимов будет не в силах. По приезде в Казань из Челнов летом форварда явно попробуют внедрить в основной состав «Рубина», хотя бы ради приличия.

К тому же, мобильного Моторина можно попробовать на фланге или вторым форвардом в пару к тому же Даку.

Целесообразно ли было покупать Чуни, когда под боком тренера находился такой футболист как Моторин?

Между тем, сплошное разочарование навеивает полугодичное пребывание Марвина Чуни в «Рубине». Албанский нападающий переходил в казанский клуб в сентябре 2024 года за 2 млн евро. Воспитанника академии «Баварии» ярко презентовала пресс-служба, а Рашид Рахимов нахваливал многочисленные таланты нападающего. Чуни должен был засиять в «Рубине» не хуже Даку, но вместо этого погряз в череде бесконечных травм.

На мартовских сборах в Сочи (во время паузы на игры национальных сборных) балканец снова получил повреждение. Причем настолько серьезное, что по прогнозам Рашида Рахимова допускается вариант, что Чуни больше не сыграет в этом сезоне РПЛ. К слову, статистика в чемпионате у албанца удручающая – 10 матчей и ни одного результативного действия. Аналогичная ситуация в Кубке России. Чуни сыграл в четырех встречах турнира, но ни голами, ни передачами отметиться не сумел.

В беседе с журналистами Рашид Рахимов всеми силами защищает албанца, оправдывая его чудовищные нули в графах голов и передач трудной адаптацией к России и неоптимальным состоянием по причине травм. Но, судя по настроению тренера, от Чуни устал и он. Трансфер албанца уже сейчас можно считать одним из самых провальных в эпоху Рахимова наряду с Ранджеловичем, Биеловичем и Дрезгичем.

На фоне игры Моторина в «КАМАЗе» невольно возникает вопрос: неужели бы он не помог «Рубину» в его нынешнем положении с травмами Даку и Чуни? Да и стоило ли покупать экс-форварда «Фрозиноне» за 2 млн евро, если под боком главного тренера был такой талантливый нападающий.

Да, в сравнении с Чуни, Моторин академий «Баварии» не заканчивал, но потенциал для дальнейшего роста и прогресса у него внушительный. В правильных руках казанский воспитанник может вырасти в большого футболиста, о чем давно говорил прежний наставник «Рубина» Роман Шаронов.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru