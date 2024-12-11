Неоготическая усадьба Журавлева в Усадах признана объектом культурного наследия

Расположенная в селе Усады Высокогорского района Татарстана усадьба казанского купца конца XIX века Ивана Журавлева включена в Единый реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Комплекс включает четыре объекта: помещичий дом Ивана Журавлева, конюшню, каретник и водонапорную башню. Все они были построены в конце XIX века.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин отметил, что усадьба имеет историческую ценность. Строительство помещичьего дома началось в 1790 году одновременно с возведением в Усадах церкви, владельцем усадьбы был тогда помещик Михаил Тютчев. После смерти фундатора церкви село досталось его детям, причем оно было лишь малой частью их владений. Потомки Михаила Тютчева жили в основном в Санкт-Петербурге или в своем поместье под Москвой. Вместе с тем сохранились сведения, что усадьбу в Усадах посещал помещик соседнего села Каймары — поэт Евгений Боратынский, один из ключевых представителей русского романтизма.

В 1870 году муж праправнучки Михаила Тютчева Анны Александровны князь Ширинский-Шихматов продал усадьбу почетному гражданину (купцу) Николаю Михайловичу Журавлеву. Потомственные рыбинские купцы первой гильдии Журавлевы оставили наиболее яркий след в истории села Усады. Старший сын Николая Михайловича — Иван Журавлев создал современный на тот момент агропромышленный комплекс. В поместье разводили коней, пекли хлеб, производили масло и сыр, ковали сельскохозяйственные орудия. Именно при нем в 1890-х годах помещичий дом был перестроен в неоготическом стиле и начал напоминать замок шотландского барона.

После Октябрьской революции 1917 года усадьба была разграблена. Со времен гражданской войны и до коллективизации в ней размещалась коммуна. С 1930-х по 1960-е годы здесь находился сельский клуб. С конца 1960-х по 1980-е годы здание находилась на балансе Усадского профтехучилища №70 и приходило в запустение.

В 1990-е годы по инициативе бывшего директора школы Нины Орловой был произведен косметический ремонт. В части здания вновь заработал клуб, другую часть отдали Усадскому сельскому совету. В 2014 году бывший помещичий дом передали Усадскому приходу храма Святой Троицы Казанской епархии. Планы открыть в нем воскресную школу не реализовались. Сейчас на первом этаже находится столярная мастерская, тогда как второй этаж заброшен и недоступен.

Помещичий дом представляет собой прямоугольное в плане разноуровневое (в один-два этажа) кирпичное здание с боковыми ризалитами и одноэтажной пристройкой. Уличный (юго-западный) фасад делится на три части: центральную в четыре окна и двумя ризалитами с одной оконной и одной дверной осью. Его первый этаж украшают высокие стрельчатые проемы, ризалиты увенчаны щипцами со ступенчатыми аттиками и остроконечными гранеными башенками на концах, во фризе центральной части выступает треугольное окно.

Дворовый (северо-восточный) фасад оформлен похожим образом, но окна на нем прямоугольные, а не стрельчатые. На одном из боковых фасадов (юго-восточном) имеется центральный ризалит со ступенчатым аттиком. Окна на обоих боковых фасадах (и северо-западном, и юго-восточном) прямоугольные.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.