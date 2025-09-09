Неоднозначный «Салават Юлаев». Что удивляет в обновленной Уфе на старте сезона

Старт сезона у «Салавата Юлаева» выходит неоднозначным. Недостаточно агрессивная игра в атаку вкупе с неплохой реализацией и желанием молодых игроков. Стартовое обидное поражение и внезапная победа над «Магниткой» оставляют вопросы, но и показывают, что Уфа в этом сезоне поборется. Чем «Салават» удивил на старте сезона – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcsalavat.ru

Уфа стартовала неважно, но небезнадежно

«Салават» уступил «Торпедо» в дебютном матче сезона не сказать чтобы в безвольной манере. До поры до времени уфимцы сопротивлялись достойно, уровень игроков «Торпедо» оказался выше, так что игра закончилась без сюрпризов.

В итоге Алексей Кручинин и Никита Шавин в третьем периоде закрыли все вопросы в матче. Тогда пришли первые заявления, что с таким подбором хоккеистов, наспех сколоченным из игроков ВХЛ, несколькими ветеранами быстро результата получить не удастся. Виктору Козлову поспешили предречь долгую сложнейшую работу – превозмогать в каждом матче ради результата. А значит – переучивать и выводить существующих игроков на нужный ему уровень. Это не кегли переставлять и даже не находить подходы к мастерам а-ля Ремпал и Ливо. Сам наставник «Салавата» недавно хорохорился, мол, ему только в радость этот новый вызов. Превозмогать и обучать всему заново. Но что-то подсказывает, что специалист лукавит. Никто бы не отказался от готовых мастеров уровня звезд КХЛ в своей команде.

А уж к игре с «Магниткой» практически все даже вопросом не задавались, кто выйдет победителем – настолько разным был уровень составов. И поначалу в игре все так и выглядело. Александр Хмелевский выглядел абсолютно потерянным, утратив партнеров привычного уровня. Оборона не поспевала за скоростями молодых «металлургов». Особенно это было заметно на примере Григория Панина. И тем не менее шайбу уфимцы вымучили.

Фото: hcsalavat.ru

Другой вопрос, что смотреть за этим хоккеем было чрезвычайно тяжко. За первые два периода уфимцы нанесли по воротам «Магнитки» каких-то 15 бросков, а в атаке провели 7 минут 28 секунд. Понятно было недовольство болельщиков, привыкших видеть от своей команды совсем другой хоккей в атаке и другие скорости.

Кураж Самонова, раж Алалыкина и самоотверженность. Три компонента победы СЮ над «Магниткой»

Впрочем, даже с учетом всех очевидных проблем команде Виктора Козлова удалось вытащить из матча с «Металлургом» больше, чем «Ак Барсу» с его куда более солидным подбором исполнителей.

Во-первых, совершенно очевидно, что эта победа не была возможна без куража Александра Самонова. Голкипер «Салавата Юлаева» подвергается обструкции с прошлого сезона, когда опытный вратарь проиграл конкуренцию молодому Семену Вязовому. Да и в стартовом матче сезона Александр пропустил 4 из 26 бросков «Торпедо».

Фото: hcsalavat.ru

Однако вчера голкипер собрался и сделал все, чтобы ухватиться за шанс, который получил в начале нового сезона. Вчера он отразил 36 бросков из 38 и затащил в овертайме, позволив Хмелевскому закрыть вопросы в этом матче.

Во-вторых, блокированные броски. Восемнадцать попыток «Металлурга» закрыли собой игроки «Салавата Юлаева» в этом матче. И, пожалуй, самое важное, что Козлову необходимо донести до своих игроков, так это что в таком небезопасном ключе им придется действовать в течение всего сезона, если они не хотят закончить сезон по итогам марта.

«Тяжелый матч для нас, хороший соперник, тем более играл дома. Нам пришлось много обороняться и терпеть, Александр Самонов провел феноменальный матч. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым. Просили ребят сфокусироваться. Мы играли против команды, в которой много мастеров. Ребята молодцы, все играли в обороне, когда это нужно было», – рассказывал после игры рецепт победы Виктор Козлов.

Фото: hcsalavat.ru

Ну и, конечно же, сработал внезапный буст Данила Алалыкина, который пока что остается лучшим игроком «Салавата Юлаева» на старте сезона. У него 4 очка за 2 матча – это второй показатель в лиге после Гейджа Куинни из «Шанхайких Драконов» (у американца те же 4 очка, но из них 2 – заброшенные шайбы).

«Магнитка» пока слаба, «Салавату» еще рано обольщаться

Впрочем, нельзя промолчать о том, что нынешний «Металлург» пока очень плохо заходит в сезон. Огромное количество удалений, много брака в передачах и неспособность развить атаки. Игроки «Салавата», безусловно, могут гордиться собой в этом матче, но им не стоит обольщаться раньше времени.

«Металлург» развалился во второй половине игры с «Ак Барсом», а вчера показал, что ему категорически не хватает агрессии и дисциплины.

Более того, в команде уже первые дрязги внутри коллектива. Андрей Разин не стесняется действовать радикально и сажает одного из самых дорогих игроков лиги, Сергея Толчинского, после одного матча. Да, в прошлом поединке с «Ак Барсом» его потеря привела к одной из пропущенных шайб. Но если реагировать так на каждый провал игрока, то вскоре Разин может недосчитаться хоккеистов для состава. Не говоря уже об игроках, которые будут биться именно за него.