Неоднозначный «Салават»: почему Уфа либо вылетит в первом раунде, либо будет фаворитом

«Салават Юлаев» стал заложником последних двух сезонов, когда уфимцы были вынуждены прощаться с плей-офф уже после первого раунда. К этому сезону Ринат Баширов сделал все, чтобы развеять это проклятие, но психологическая боязнь никуда не ушла. «ТИ-Спорт» рассуждает, как СЮ может либо повторить сюжет, либо стать главным фаворитом за Кубок Гагарина.





Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» устал вылетать в первом раунде

Сейчас «Салават Юлаев» комфортно себя чувствует на второй строчке в Восточной конференции, набрав 85 очков и опережая ближайший «Металлург» на три очка. К финишу регулярного чемпионата это выглядит как сказка, о которой в начале сезона можно было только мечтать.

Вот только тревога у болельщиков уфимской команды от этого положения никак не убавляется, а возможно только растет. Именно на второй позиции закончили свой сезон «юлаевцы» в 2023 году, набрав 86 очков. В первом раунде команда Виктора Козлова тогда попала на дальневосточный «Адмирал», от которого сенсационно «отлетела» в марте в шести матчах со счетом 2-4.

Сенсационный «Адмирал» Леонида Тамбиева тогда еще и серьезно попил крови у будущего финалиста Кубка Гагарина, казанского «Ак Барса», так что здесь явно имела место недооценка соперника, который подошел к весне в отличных кондициях.

Впрочем, в Уфе главную проблему в итоговой неудаче нашли в фигуре главного тренера Виктора Козлова и его неопытности на уровне игр на выбывание. Тогда «Салават Юлаев» выдал отличную регулярку, но многим в Башкортостане не понравилось, что козловская команда не показывала того самого «бразильского» хоккея, который так здесь любят. Ушел драйв, а победы добывались на жилах. Ну а вылет только добавил негатива по отношению к Козлову.

Ринат Баширов все же решил иначе и дал Козлову возможность попробовать еще – уже с учетом ошибок первого сезона. Так и вышло. Во втором сезоне специалиста у руля «Салавата Юлаева» команда заиграла иначе. Веселый хоккей под дирижирование Александра Хмелевского и Джошуа Ливо стал действительно радовать глаз. Уфа полностью переиграла «Ак Барс» во внутреннем «зеленом» противостоянии, выиграв четыре дерби из шести, а к розыгрышу Кубка Гагарина команда Виктора Козлова подошла на уверенном третьем месте с 90 набранными очками.

Однако, и здесь история повторилась. Вылет без шансов для Уфы от очень мощного и грубого «Трактора», который с первой игры включил тактику запугивания с помощью своих гренадеров. Чарльз Робинсон, который нокаутирует Григория Панина исподтишка – как символ всего противостояния «Салавата Юлаева» и «Трактора» весны 2024 года. Как итог – те же 2-4 в серии и ранний вылет из плей-офф.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Ринат Баширов сделал все, чтобы прервать проклятие последних сезонов. Это решающий год для него и Козлова

Психологический комплекс перед первым раундом удвоился в прошлом году, поэтому уверенности в Уфе по отношению к своей команде сегодня ни у кого нет. «Салават» вновь классно проводит регулярный чемпионат, но все в столице Башкортостана понимают, что этот сезон – судьбоносный как для главного тренера «Салавата», так и для генерального директора Рината Баширова.

Продление контракта с главным тренером прошлой весной – рисковый шаг, от которого зависит карьера обоих. Да, сам Ринат Баширов прошлым мартом объявлял, что это решение главы Башкортостана Радия Хабирова, который и предложил ему новый контракт. Но всем очевидно, что без консультаций с сами функционером Хабиров на такой шаг единолично не пошел бы.

«Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба», — отметил Баширов на пресс-конференции по окончании прошлого сезона.

Так и случилось. Даже после двух провалов подряд Ринату Баширову дали все карты в руки. Под него выделили хороший бюджет и карт-бланш на формирование нового костяка команды, который бы от неудачно идущей серии первого раунда плей-офф. Так отправили обратно в Нижнекамск разочаровавшего мягкостью и отсутствием желания бороться Вячеслава Лещенко. Вскоре Баширову удалось сделать Хмелевски предложение, от которого было сложно отказаться, так что лидер остался в «Салавате» на фоне настойчивых разговоров о возвращении в НХЛ. Это была первая победа Баширова перед решающим сезоном.

А в дополнение к уже имеющимся лидерам команды в Уфу пригласили звездных на уровне АХЛ Нейтена Тодда и Шелдона Ремпала, имеющих неплохой опыт на уровне НХЛ. Невероятный сезон проводит другой североамериканец Джошуа Ливо, который сумел даже затмить Хмелевски, а заодно и всех в лиге – это лучший снайпер и бомбардир Континентальной лиги прямо сейчас. У него фантастические 72 (44+28) очка.

Но у блеска уфимских иностранцев есть и обратная сторона. Глубина состава «Салавата», конечно, подросла. Но это по-прежнему команда, которая зависит от своего легионерского звена. В нынешнем сезоне зависимость «Салавата Юлаева» от иностранцев только усугубилась.

Достаточно вспомнить, как занервничала вся уфимская команда, когда против Ливо пару раз сыграли жестко во Владивостоке. Сначала Набиев поехал мстить, а уже при выходе со льда на перерыв уфимцы устроили словесную перепалку. Такое нервное состояние команды из-за опасений потерять своего лидера понятно – от него зависит буквально вся атакующая модель Уфы.

Нервы игроков «Салавата Юлаева» понятны. Вылететь из первого раунда третий раз подряд и вновь поехать в тур по городам Башкортостана никто не хочет. Но именно эти нервы и могут помещать команда Козлова в ответственный момент.

Уфа автоматически становится фаворитом, если пройдет заколдованный первый раунд

Но есть у сложившейся ситуации интересный парадокс: если «Салават Юлаев» сумеет-таки справиться со своим комплексом первого раунда, то автоматически становится одним из главных фаворитов от Востока наравне с «Авангардом».

На сегодняшний день «Салават Юлаев» — лучшая команда по игре на домашней площадке, так что преимущество сеянной команды для него как нельзя кстати, и проходить тот же «Адмирал» (а заодно взять реванш и закрыть этот гештальт) будет комфортно.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Во-вторых, почти все лидеры «Салавата Юлаева» получили свои новые контракты на будущие сезоны, а кто-то – с улучшенными условиями. Это несомненно хороший ход Баширова перед началом плей-офф. Команда сейчас действительно «летит» на льду. Игра на кураже и пять побед подряд – как «побочный эффект» от такого приятного подарка от руководства клуба перед Кубком Гагарина.

Главное теперь, чтобы снова финансовые вопросы не вышли на первый план. В Уфе уже вновь попали в неловкую ситуацию, когда стало известно, что «Салават Юлаев» заложил автомобили клуба для очередного кредита. Насколько будут уверены и мотивированы хоккеисты, не уверенные, что зарплата придет вовремя? Это еще один вопрос, на который ответит предстоящий плей-офф.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"