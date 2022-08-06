Необычный ислам: в «Шамаиль-арт» обсудят дам-имамов и отказ от равноправия с мужчинами

10 августа в Галерее современного искусства в Казани (филиал Музея ИЗО РТ – прим.ред) пройдет лекция о малоизвестных фактах в исламской религии. В интерьерах выставки фестиваля «Шамаиль-арт 2022» о женщинах-имамах, отказе от равноправия женщин и мужчин после смерти пророка Мухаммеда, хиджабе как символе бога и других малоизвестных фактах восточной религии расскажет Рустам Батров – общественный деятель, богослов, научный сотрудник центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана.

«В прошлом году фестиваль “Шамаиль-арт” тоже принимал подобные лекции. В этом году первые две лекции прошли сразу после открытия фестиваля», - сообщает пресс-служба Музея ИЗО РТ. В частности, обсудить с экспертами участники лекций успели «Путешествие Ибн-Фадлана на реку Итиль», а также строительство Соборной мечети в Москве.

Следующая лекция «Общие характеристики искусства ислама» запланирована на 18 августа – ее проведет искусствовед, преподаватель Казанского театрального училища Светлана Авдошина. В числе прочего, она познакомит посетителей с основными аспектами и многочисленными факторами становления исламского искусства.