Необычный формат звучания: ко Дню Волги «Волга-Волга» дала концерт с La Primaverа

На летней площадке Национального музея Татарстана состоялся концерт двух известных казанских музыкальных коллективов — вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» и камерного оркестра La Primavera. Мероприятие приурочено ко Дню Волги, который отмечался накануне.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На концерте прозвучали песни из live-альбома «На одной волне», которая «Волга-Волга» записала совместно с оркестром. В альбом вошли известные песни группы в непривычном для поклонников звучании. Специально для программы были сделаны оркестровки для струнных.

По словам лидера группы «Волги-Волги» Антона Салакаева, совместное выступление с оркестром внесёт разнообразие в репертуар группы и напомнят поклонникам о крепкой дружбе между коллективами.

«Это интересный и необычный музыкальный проект совместно с оркестром. Мы сегодня презентуем альбом для тех, кто его не слышал. Интерес в том, что часть выступлений — это традиционные песни группы, которые будут исполнены в нестандартной аранжировке с оркестровкой. Для публики, знающей наше творчество, такой формат звучания будет весьма необычен», — пояснил лидер группы.

Он отметил, что это третье выступление коллектива совместно с La Primavera. Последний раз музыканты встречались на сцене БКЗ, где и был записан альбом, который вышел в прошлом году к 25-летию рок-группы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Около пяти лет назад мы были приглашены на фестиваль маэстро Абязова, который был связан с рок-музыкой. Наш коллектив, конечно, боялся такого формата, даже сомневался войти в эту историю, все-таки играть с профессионалами дело ответственное. Но нам так понравилось новое звучание и опыт с большими артистами. Мы испытываем непередаваемые ощущения, когда играем с оркестром, нам будто приделывают крылья. Мы рады, что маэстро согласился на нашу очередную авантюру — выступать вместе с нашими слушателями на свежем воздухе», — рассказал Салакаев.

Художественный руководитель и главный дирижер La Primavera Рустем Абязов подчеркнул, что совместное выступление с рок-исполнителями — это нестандартное и интригующее событие для любителей творчества обоих коллективов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодняшняя программа построена совсем иначе, чем все остальные. Здесь присутствуют некие противопоставления, оркестр выступает в двух ипостасях — как исполнитель академический музыки и исполнитель рок-музыки совместно с коллективом. В этом изюминка сегодняшнего концерта. На мой взгляд, альбом, в первую очередь, записан для любителей вокального инструментального ансамбля „Волги-Волги“. Оркестр все-таки играет там второстепенную роль, но для нас это определенно хороший опыт, и я рад, что у нас получилось объединиться и сделать совместное творчество», — сказал он.

Музыканты исполнили для гостей вечера «Белые розы», «Оля», «Журавлики», «Фантазёр» и другие знаменитые песни. Кроме того, коллективы представили присутствующим новые композиции, которые войдут в новый альбом «Волги-Волги»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также ко Дню Волги Национальный музей РТ открыл тематическую выставку, где были представлены фотографии из музейного собрания.