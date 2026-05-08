Необычная акция «Болгар радиосы»: «Никогда раньше не пели в трамвае»

Седьмого мая по Казани в честь Дня радио прошел необычный трамвай. «Болгар радиосы» организовало мероприятие «Караоке в трамвае» внутри трамвая маршрута №5. Пассажиры пели, танцевали и смотрели концерт представителей татарской эстрады прямо внутри трамвая.

Большинство участников акции должны были забрать с остановки «Улица Академика Арбузова» в 11 часов. Уже 11.05, а трамвая всё еще не видно. Ринат абый, специально приехавший для участия в мероприятии, беспокоится: «Народу собралось много, поместимся ли мы все?»

Время – 11.19. Пассажиры спешат к подошедшему 5-му трамваю. Но это не тот вагон, который нам нужен. Мы ждем следующий.

Когда часы показали 11.23, начали тревожиться даже те, кто до того стоял спокойно. Одна из женщин, ждавшая прихода трамвая, сказала: «Его уже не будет, остается только уйти. Не готовы, не организованы». Впрочем, она не ушла, а продолжила ждать.

Как будто услышав раздраженные слова этой женщины, через несколько минут подошел праздничный трамвай. Двери открылись, и люди вошли в салон. Внутри их встретили сотрудники и артисты «Болгар радиосы».

«Мы очень долго ждали!» – сказал один из входивших.

«Долго ждали? Вы же не уехали! Мы тоже ждали вас!» – ответили организаторы.

С этого момента все скопившееся было недовольство было забыто, и праздничный трамвай под пение песен отправился в путь.

«Я никогда раньше не пел в трамвае»

Первым выступил народный артист Татарстана Асаф Валеев. Сначала он исполнил песню «Трамвайчы кыз» («Девушка из трамвая»). Затем мы услышали песни Ильшата Сафина, Рафиля Залялиева и Эльмиры Гильфановой. Разиль Камалов играл на гармони и пел народные песни.

На остановке у железнодорожного вокзала сменился состав артистов. В трамвай вошли Вадим Захаров, Алсу и Азат Фазлыевы.

Народный артист Татарстана Вадим Захаров перед исполнением песни признался: «В трамвае еще не пел».

Алсу Фазлеева подтвердила, что впервые поет в трамвае. «В конце концов, это эксклюзив. Это не сцена. Это даже не площадка для Сабантуя. Это трамвай. Мне кажется, все артисты сегодня впервые пели в трамвае. Кроме Асафа Валиева. Новый опыт для нас. Новое, интересное событие для нас. Мы безмерно рады участию в этом событии. Конечно, радио из года в год придумывает новые креативные идеи. Наверно, это первый подобный опыт», –

«Внутри трамвая – 32 градуса»

В акции приняли участие гости из Кукморского, Алкийского, Чистопольского и Рыбно-Слободского районов Татарстана. Гульфиза Хайрутдинова приехала из Ульяновской области.

«Я люблю всех ведущих. Они организовали очень красивый праздник. Душа моя открылась. С удовольствием приехала. Приехала с дочерью. Я сама очень люблю петь. С удовольствием подпевала», – поделилась она.

По словам Эльвиры Вильдан, ведущей «Болгар радиосы», мероприятие стало большим праздником для жителей не только Казани, но и всего Татарстана.

«Сегодня День радио. И можно сказать, что „Болгар радиосы“ организовало большой праздник не только для жителей Казани, но и для всего населения Татарстана. Потому что здесь были не только жители Казани, но и приезжие из других регионов. Я только что взглянула на табло. На улице +26 градусов. А внутри трамвая +32 градуса. Мы уже сколько часов поем и пляшем. Трамвай возвращается в депо. Говорят, он сделал один оборот. В это не верится. Так весело, так хорошо. Столь ласковые взгляды наших радиослушателей и их тоска по нам дают нам силы работать еще больше. Это очень приятно. Спасибо „Болгар радиосы“. Спасибо нашим слушателям. Потому что без них нас бы не существовало. С Днем радио всех нас!» – сказала она.

Сначала меня немного удивила сама идея поездки по городу на трамвае в такой жаркий день. Однако, хотя внутри трамвая было очень тесно и жарко, к счастью, никто не упал. Мы благополучно совершили полный круг и вышли на остановке «Ветеринарная академия».

Милена Новикова