Необходимости приезжать в Столбище нет: Госархив РТ успокоил возмущенных татарстанцев

Чтобы изучить архивные документы, татарстанцам не нужно приезжать в новое здание Госархива РТ в село Столбище Лаишевского района, а лучше воспользоваться базой, оставшейся в здании по ул. 8 Марта, сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«С базы здания по ул. 8 Марта, где находился государственный архив, мы не взяли абсолютно ничего. Там сейчас создано 30 рабочих мест, на которых исследователи могут прийти в любое время – по записи или в свободном режиме, сделать заявку, отобрать, что им надо», – сказала она на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ.

После переезда Госархива Татарстана из Казани в новое здание в поселке Столбище в этом году у татарстанцев появилось немало вопросов: в частности, люди беспокоились, что им придется тратить слишком много времени на дорогу. Вопрос как добираться в пригород особенно волновал тех, у кого нет своего автомобиля.

Однако жителей успокоили: прием запросов граждан по-прежнему ведется в здании на улице 8 Марта, которое передали в ведение Управления муниципального архива исполкома Казани. Все принимаемые запросы автоматические передаются в Единую архивную информационную систему (ЕАИС). Также все желающие могут направлять запросы социально-правового характера онлайн через портал Государственных услуг РТ и через МФЦ.

«Оцифрованные документы посетители смогут получить в течение трех часов, на получение остальных потребуется трое суток. Перевозка документов работает три раза в неделю. Исследователь может подойти в любое время, чтобы изучить их, в течение месяца, а при необходимости сделать заявку на продление этого срока», – уточнила Габдрахманова.