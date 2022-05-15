«Необходимое для посевной успели купить в прошлом году»: репортаж из Тюлячинского района

Корреспондент «Татар-информа» побывал в передовом хозяйстве «Август-Тюлячи» и поговорил о ходе весеннего сева с руководителями муниципалитета и механизаторами.

В Тюлячинском районе посевная обычно стартует чуть позже, чем в южных районах Татарстана

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В расположенном на севере Татарстана Тюлячинском районе посевная обычно стартует чуть позже, чем в южных районах республики. Весенние полевые работы идут полным ходом. К 11 маю посевная завершена на 28 процентах площадей.

Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия Тюлячинского района Ралиф Низаметдинов корреспондентов «Татар-информа» сразу повез на поле. С цифрами и показателями тоже ознакомил по дороге.

Тюлячинский район – один из самых маленьких в республике площади, однако по объемам производства молока занимает 13-е место.

«Суточный надой – 81 тонна. Есть районы, где этот показатель не превышает 10-15 тонн. В первом квартале нам удалось увеличить валовый надой на 9 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года», – рассказал Ралиф Низамутдинов.

Мы приехали на поля одного из передовых хозяйств в районе – ООО «Август-Тюлячи». Общество было образовано в сентябре 2020 года, и сейчас активно развивается.

Ралиф Низаметдинов (слева): «Передовые хозяйства отличаются тем, что их руководство умеет обращаться со средствами» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По словам Низамутдинова, угодья, занимаемые сейчас этим хозяйством, в свое время принадлежали компании «Вамин», а затем перешли к «Татагролизингу». В свою очередь эта компания передала земли четырем крупным хозяйствам. Сейчас в распоряжении «Август-Тюлячи» более девяти тысяч гектаров земли.

«У хозяйства хорошие показатели и в животноводстве, и в земледелии. Внедряют новые технологии. В прошлом году объем инвестиций составил 370 миллионов рублей. Для девяти тысяч гектаров это очень большая сумма. Инвестиции в первую очередь пошли на новую технику, оборудование. За короткие сроки была построена современная зерносушилка за 135 миллионов рублей, в этом году будут строить большой комплекс по очистке зерна. Там будут линии по подготовке семян, склады. Сметная стоимость – около полумиллиарда рублей. Я верю, что хозяйство это дело доведет до конца, потому что руководители – люди слова», – рассказал Ралиф Низамутдинов.

Еще одно передовое хозяйство Тюлячинского района – «Алан» достигает хороших результатов в животноводстве.

«В мае суточный надой на корову составил 27 килограммов. По сравнению с прошлым годом валовый суточный надой на две тонны больше, они сдают по 18 тонн молока в день», – привел данные Низамутдинов.

Выделяется своими успехами в производстве молока и хозяйство «Чулпан», в котором надои по сравнению с прошлым годом выросли на 30 процентов. В прошлом году хозяйство увеличило свои площади, присоединив выделенные «Татагролизингом» земли. В числе успешных хозяйств Низамутдинов также назвал «Агролак», входящий в организацию «Фортэкс». Хозяйство расположено в селе Шадки.

«У нас говорят: “Богат тот, кто умеет распоряжаться деньгами”. Это значит – тратить деньги с умом, с пользой. Передовые хозяйства отличаются тем, что их руководство умеет обращаться со средствами», – отмечает Ралиф Низамутдинов.

В 2019 году главой Тюлячинского района был назначен Назип Хазипов, до этого много лет проработавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В 2019 году главой Тюлячинского района был назначен Назип Хазипов, до этого много лет проработавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Что изменилось с приходом нового главы, как он проявил себя в руководстве районом?

«Назип Накипович имеет образование и большой опыт в сельскохозяйственной отрасли, поэтому он знает все ее тонкости. Мы чувствуем положительные изменения. И до этого мы не были из отстающих. Прежний глава района Ильдус Зарипов больше уделял внимание другим отрасли. Он внес большой вклад в развитие района.

Главное – наши посевные площади в 48,7 тыс. гектаров полностью обрабатываются. Ни одна сотка земли у нас никогда не оставалась необработанной. В экономически сложные годы, конечно, трудно сохранять достигнутые ранее результаты, но мы все равно стараемся идти вперед», – говорит Ралиф Низамутдинов.

Нехватка кадров и диспаритет цен

Один из самых больных вопросов для главы сельхозуправления – это кадры. В районе не хватает как простых рабочих, так и специалистов.

«Очень нуждаемся в хороших кадрах. В хозяйствах на данный момент не хватает доярок, механизаторов. Нужны также специалисты, руководители хозяйств. Молодежь не остается в селе, хоть что с этим делай. Даже когда мужья хотят остаться, жены тянут их в город. Конечно, в деревне надо трудиться. В майские праздники, сами видите, городские отдыхают несколько дней. А житель села в это время в поле. И так с ранней весны до поздней осени. Даже если ты руководитель или специалист – не можешь бросить работу и уйти на отдых.

Деревни умирают, и это не только у нас такая проблема. С другой стороны, сейчас в деревне созданы все условия для жизни. В Тюлячинском районе 53 деревни. Везде асфальт или щебенка, газ, вода.

20 лет назад за килограмм зерна можно было купить 5 килограммов аммиачной селитры, а в этом году удобрение стоит даже дороже зерна Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Есть государственная поощрительная программа для тех, кто едет в деревню. Если специалист после вуза приезжает работать на село, то ему выплачиваются подъемные, а еще и ежемесячное пособие в размере 7,5 тыс. рублей. Мы даем участок для строительства дома. Для молодых специалистов есть льготные программы строительства», – пояснил Ралиф Низамутдинов.

Возможно, кому-то покажутся немного странными слова о нехватке руководителей хозяйств – в отличие от специалистов, которых наверняка действительно мало, желающих стать «председателем колхоза», казалось бы, должно быть много.

«Руководить – это данный Всевышним талант. Такой талант бывает не у всех. Руководитель, в первую очередь, должен быть сильным аналитиком. К сожалению, тяжело найти хорошего руководителя в хозяйство», – говорит Низамутдинов.

Диспаритет цен также глубоко волнует тружеников села. Цена на сельхозпродукцию заметно отстает от постоянно растущих цен на технику, запчасти, топливо, удобрения. Ралиф Низамутдинов приводит сравнение: 20 лет назад за килограмм зерна можно было купить 5 килограммов аммиачной селитры, а в этом году удобрение стоит даже дороже зерна. А без удобрений, хороший урожай не соберешь, говорит он. Подобная ситуация сложилась в животноводстве в соотношении цен на молоко и топливо.

Посевной комплекс, который культивирует невспаханную землю, одновременно вводит удобрение, сеет и боронует, был приобретен в прошлом году за 40 миллионов рублей Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Техника не должна ни простаивать, не перегружаться»

Мы застали работников хозяйства «Август-Тюлячи» за посевом гороха на 500 гектарах. На все поле – один трактор, он культивирует невспаханную землю, одновременно вводит удобрение, сеет и боронует. По словам директора ООО «Август-Тюлячи» Алмаза Хайруллина, этот посевной комплекс был приобретен в прошлом году за 40 миллионов рублей. В хозяйстве таких три. Количество всех агрегатов соответствует площадям земли. Руководитель хозяйства считает важным, чтобы техника не простаивала, в то же время не перегружалась. Все расчеты даны головной агрофирмой «Август». Чтобы оправдались вложенные в «Август-Тюлячи» средства, хозяйство должно собирать не менее 30 центнеров урожая с гектара. Руководитель хозяйства считает, что им удастся повысить урожайность до 35-40 центнеров.

ООО «Август-Тюлячи» производит пшеницу 3-го класса, то есть качественную, пригодную для хлебопечения и изготовления кондитерских изделий. Зерно поставляется на хлебозаводы республики.

Прохладная и влажная погода в начале мая способствует хорошим всходам семян, говорит Алмаз Хайруллин. Озимые тоже хорошо сохранились.

Алмаз Хайруллин считает важным, чтобы техника не простаивала, в то же время не перегружалась Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Планировали засеять озимыми тысячу гектаров, но из-за засушливой осени ограничились 600 гектарами. Озимые сохранились хорошо. Ввели удобрения. Мы используем жидкие удобрения, они эффективны независимо от погодных условий. Начало мая оказалось прохладным и влажным, это очень хорошо для всходов семян. В прошлом году дождей в это время не было. Созревание полей идет по-разному. Там, где уже созрели, сеем, остальные пока подсыхают», – рассказал директор.

«Если подготовить все необходимое для посева еще до Нового года, выходит дешевле»

На одном из полей хозяйства «Август-Тюлячи» установлена метеостанция, которая в режиме онлайн передает данные на смартфон. Так специалисты получают самую точную информацию о температуре воздуха и почвы, влажности почвы и листьев, скорости ветра, объеме осадков. Все это помогает руководству оперативно принимать решения.

В хозяйстве «Август-Тюлячи» запчасти, семена, удобрения заготавливаются заблаговременно. Все необходимое для нынешней посевной они успели купить в прошлом году, до повышения цен. Руководитель считает, что подобная тактика всегда себя оправдывает. Если все закупить еще до Нового года, то стоимость всегда выходит ниже.

Семена пшеницы в хозяйстве изготавливают сами, горох и другие семена были завезены из Муслюмово.

Ильам Фатыхов: «Всего два года на новой технике. До этого работал на тракторе Т-150» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Работу на посевном комплексе за 40 млн рублей доверили опытному механизатору Ильгаму Фатыхову. Его трудовой стаж – 33 года. Пока мы знакомились с новой техникой, на поле также приехал глава Тюлячинского района Назип Хазипов. Он рассказал о традиции района – в ходе посевной кампании каждые пять дней отмечают передовых механизаторов.

Победителям вручается сертификат о победе. А саму премию будут вручать на районном Сабантуе. Победителем в первой пятидневке стал Ильгам Фатыхов. Оказалось, что глава района специально приехал поздравить первого победителя.

Сам механизатор отмечает важность стабильной работы и обеспечения всем необходимым во время посева.

«Всего два года на новой технике. До этого работал на тракторе Т-150. На поле мы с шести утра. Если дождя нет, то работаем примерно до шести вечера. Условия работы, зарплата устраивают. Думаю, в городе рабочему человеку тоже приходится рано вставать, много времени и денег уходит на дорогу.

Первое место в соревновании зависит от техники, организации труда. Если техника не ломается, топливо, семена, удобрения привозятся без задержки, то работа, конечно, идет», – говорит Ильгам Фатыхов.

Механизатор Халик Ситдиков возит семена на поле. В этом хозяйстве он трудится уже 39 лет. Передовой комбайнер, много раз становился одним из лучших механизаторов в районе.

Халик Ситдиков: «На условия труда не жалуемся. Но хотелось бы, чтобы работать на технике приходили и молодые, потому что сейчас все механизаторы нашего возраста» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Второй сезон езжу на тракторе-самосвале МТЗ-1221. С приходом “Августа” наша зарплата выросла. Каждый сезон дают рабочую одежду. Раньше такого ведь не было. На условия труда не жалуемся. Но хотелось бы, чтобы работать на технике приходили и молодые, потому что сейчас все механизаторы нашего возраста.

Выходить весной на поле – это уже не как обычная работа, ты выходишь с приподнятым духом, потому что сеем хлеб. Каждый день приступая к работе про себя желаем, чтобы вырос большой хороший урожай. При такой работе очень важна поддержка домашних, потому что мы все лето днем практически не появляемся дома. А по хозяйству дел тоже полно, если где-то надо подремонтировать, построить – все это приходится делать в ноябре, всегда так», – говорит Халик Ситдиков.

«Зарплату подняли до 32 тыс. рублей»

Сейчас главная цель – добиться производства, не повышая себестоимости продукта, говорит руководитель «Август-Тюлячи» Алмаз Хайруллин.

«Можно, конечно, вложить 50 рублей на килограмм зерна, но это приведет к банкротству. Но уменьшение себестоимости не строится на сокращении зарплаты или расходов на технику. Наоборот, руководство считает: когда человек хорошо работает, то и получать должен достойно. У нас в хозяйстве мы внедрили систему оплаты по эффективности труда. Для каждого работника установлены показатели эффективности, поставлен план. Если эти условия выполнены, то работник получает хорошую зарплату», – пояснил Алмаз Хайруллин.

В хозяйстве «Август-Тюлячи» работают 145 человек. Средняя заработная плата по хозяйству – 32 тыс. рублей (по данным Татарстанстата, в январе средняя зарплата в сельхозотрасли составляла 30,4 тыс. рублей. – Ред.). Причем до прихода «Августа» средняя зарплата в хозяйстве не превышала 18 тыс. рублей, то есть новому руководству удалось практически в два раза увеличить этот показатель.

«Поначалу людям было трудно привыкать к показателям эффективности. Сейчас уже понимают, что хорошая работа получает хорошее вознаграждение» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Поначалу людям было трудно привыкать к показателям эффективности. Сейчас уже понимают, что хорошая работа получает хорошее вознаграждение. Кто работал без желания, не выходил из запоев – долго не продержались, ушли. Многие перестали пить, потому что к работе пьяных не допускаем. Все увидели, что непьющий и усердно работающий человек стал получать хороший доход. За качественно выполненную работу, за исправную эксплуатацию техники раз в квартал или полгода выплачиваем премию. Появилось стремление качественно делать работу. Результат уже заметен. Если два года назад среднесуточный надой на корову составлял 10-12 литров, то сейчас довели до 23 литров. Это результат заготовки качественных кормов для скота.

Выполнению требований по безопасности труда уделяем большое внимание. Обеспечили сотрудников рабочей одеждой. Ношение каски, ярких жилетов в определенных участках сделали обязательным. Для нас важно, чтобы сотрудник приходил на работу и уходил с работы живым и здоровым», – рассказал Алмаз Хайруллин.

В отличие от других хозяйств в ООО «Август-Тюлячи» нет дефицита кадров. Уже сейчас идет работа по подготовке кадров на будущее.

«Составлены целевые договора со студентами. Есть студенты, которые обязуются после учебы минимум пять лет отработать в нашем хозяйстве. Организация агрофирмы “Август” в Муслюмовском районе в этом году планирует войти в программу сельской ипотеки. Если у них получится, в следующем году попробуем и мы», – говорит директор.

Как отреагируют цены на зерно из-за спецоперации на Украине и дефицита на мировом рынке? Алмаз Хайруллин считает, что цены в нашей стране будут регулироваться государством, и в любом случае жители России не останутся без хлеба.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского