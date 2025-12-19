«Необходим контроль и безопасность»: Путин рассказал, как решить проблемы со связью

На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» журналистка из Белгорода подняла вопрос перебоев со связью, которые особенно остро отражаются на семьях с детьми, больными диабетом. По ее словам, из-за отключений интернета родители лишаются возможности дистанционно контролировать состояние ребенка и работу датчиков.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что проблема связана не с доступностью лекарств, а именно с контролем за их своевременным применением и состоянием детей.

«Насколько я понимаю, здесь вопрос не в принятии соответствующих препаратов, а в контроле за тем, как они принимаются – своевременно или нет. Когда выключается интернет, родителям трудно контролировать, что же происходит с ребенком», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что ограничения связи продиктованы необходимостью обеспечения безопасности и снижением рисков ударов и налетов беспилотников.

«Мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности, сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов. Если компоненты сервисов находятся за рубежом, противнику, к сожалению, легче выбирать цели для ударов», – отметил Путин.

Президент обозначил два возможных пути решения проблемы. Первый – переход на отечественное программное обеспечение и российское оборудование.

«Нужно переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое «железо», потому что многие сервисы продолжают работать», – пояснил он.

Второй вариант – продолжать использовать зарубежные сервисы, но при условии переноса их инфраструктуры на территорию России.

«Можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают здесь, но нужно договариваться с ними, чтобы они переводили эти сервисы на территорию Российской Федерации», – подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, по обоим направлениям предстоит серьезная работа, чтобы минимизировать последствия перебоев со связью для граждан, в том числе семей с детьми, нуждающимися в постоянном медицинском контроле.