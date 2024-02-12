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Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%
Ненефтегазовые доходы России по итогам 2023 года выросли почти на 25%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.
«<...> ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в 4-м квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», – доложил глава государства.
Он отметил, что эта ситуация еще раз подчеркивает растущую роль несырьевых, обрабатывающих отраслей.
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