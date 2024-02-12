Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%

Фото: пресс-служба Кремля

Ненефтегазовые доходы России по итогам 2023 года выросли почти на 25%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«<...> ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть, в том числе в 4-м квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», – доложил глава государства.

Он отметил, что эта ситуация еще раз подчеркивает растущую роль несырьевых, обрабатывающих отраслей.