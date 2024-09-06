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Экономика 6 сентября 2024 09:45

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России с начала года увеличились на 27,3%

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Ненефтегазовые доходы бюджета России за 8 месяцев 2024-го выросли на 27,3% в сравнении с тем же периодом 2023 года, составив 15,47 трлн рублей. Об этом сообщает Минфин РФ.

В материале уточняется, что поступления оборотных налогов, в том числе НДС, за январь-август увеличились на 15,5% и превысили план. Такие результаты «формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», считают в министерстве.

В целом, по данным Минфина, объем и поступивших ненефтегазовых налогов за озвученный период говорит «о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете».

#Минфин РФ #Доходы #бюджет
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