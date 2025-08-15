Ненастоящая фамилия, фанат Брюса Ли и хиты из котельной: интересные факты о Викторе Цое

Фото: © Галина Кмит / РИА Новости

35 лет назад, 15 августа 1990 года, в автокатастрофе погиб советский рок-музыкант Виктор Цой. Его песни даже спустя многие годы живут в сердцах людей. Самые интересные, но в то же время необычные факты о жизни и творчестве Цоя – в материале «Татар-информа».

Настоящая фамилия Виктора Цоя

Отец музыканта Роберт Цой по национальности кореец, а мать Валентина Цой — русская. Но куда интереснее вопрос: существуют ли в Корее его однофамильцы? Ответ не так очевиден.

В корейском алфавите нет буквы «Ц» и соответствующего звука, поэтому на полуострове фамилия «Цой» в привычном для нас виде не встречается. Прадед музыканта по отцовской линии Чхуэ Ён Нам появился на свет в деревне Сонджин, ныне находящейся на территории КНДР. Позже он переехал во Владивосток, где женился на девушке из корё-сарам — корейцев, проживавших в РФ и носивших русские имена и адаптировавших фамилии. Дед артиста при рождении был записан как Цой Сын Дюн, но впоследствии получил документы на имя Максим Максимович Цой.

Фамилия Чхуэ в Корее считается древней и достаточно известной. В переводе она означает «высота».

Художник и резчик по дереву

Многие поклонники Виктора Цоя помнят его как культового рок-музыканта, символа перестроечной эпохи, автора песен, которые звучали на кухнях, во дворах, на митингах. Но мало кто знает, что творческое начало Цоя изначально было связано не с музыкой, а с изобразительным искусством. Еще в школе он тянулся к рисунку, копировал комиксы, делал зарисовки на уроках. После восьмого класса он поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова, где выбрал специальность резчика по дереву.

Это решение было не случайным — Цой обладал удивительным терпением, усидчивостью и вниманием к мелочам. Его увлекало искусство нэцкэ — миниатюрных японских фигурок, используемых в традиционной культуре. Юноша часами мог сидеть за столом, вырезая из дерева крошечные детали. Данный опыт научил его точности и умению концентрироваться — качествам, которые позже проявились и в его музыкальной работе.

В дальнейшем он работал в реставрационных мастерских, создавал сувениры, пробовал себя в живописи и графике. В 1980-х некоторые его картины даже оказались на выставках в США. Позже арт-рынок заполонили подделки, выдаваемые за «работы Цоя», что лишь подтверждает высокую ценность его имени в данной среде. Сегодня подлинные картины и рисунки Виктора Цоя находятся в частных коллекциях и редко появляются на аукционах.

Любовь к Востоку: Брюс Ли, боевые искусства и философия

Восточная культура оставила заметный след в мировоззрении артиста. Он был большим поклонником Брюса Ли — не только как актера, но и как философа. Цой увлекался восточными единоборствами, пробовал каратэ и кунг-фу, изучал философию дзен. Его друзья вспоминали, что дома у него могли лежать книги о боевых искусствах и японской культуре.

Восточная философия учила его внутренней дисциплине и умению держать удар, как в прямом, так и в переносном смысле. Он ценил простоту и сдержанность — качества, которые можно увидеть и в его песнях, и в сценическом образе.

Любовь к восточным мотивам прослеживается и в оформлении обложек, и в символике песен. Можно сказать, что эта философия помогла музыканту сохранить внутреннее равновесие в те непростые годы.

Работа кочегаром и творчество в котельной

В советское время тунеядство грозило уголовным наказанием. Для музыкантов это было серьезной проблемой: концерты не считались работой. Чтобы избежать неприятностей и при этом не связывать себя жестким графиком, Цой устроился в баню уборщиком, а затем кочегаром в котельной «Камчатка».

Работа кочегара была физически тяжелой, но при этом оставляла много свободного времени. Именно в котельной родились многие песни «Кино», туда приходили близкие, друзья и поклонники. «Камчатка» стала неформальным культурным центром ленинградского рока. Здесь проводились квартирники, обсуждались новые альбомы, рождались идеи.

Астероид, клещи и память о музыканте

В Москве существует знаменитая Стена Цоя — место, которое в памятные даты посещают поклонники артиста. В Санкт-Петербурге сохранили легендарную кочегарку, где работал и репетировал музыкант. В разных городах России его именем названы улицы и скверы, а в Алма-Ате установлен памятник.

Память о Викторе Цое увековечена не только в культурных объектах, но и в неожиданных вещах. Например, астероид № 2740, открытый 26 сентября 1974 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской астрофизической обсерватории, 12 сентября 1992 года получил имя Виктора Цоя.

В 2019 году российский ученый Сергей Ермилов описал новый вид непаразитных панцирных клещей, найденных им в Малайзии, и назвал его в честь своего кумира — Trachyoribates viktortsoii.