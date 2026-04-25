Немощность «Металлурга»: «Ак Барс» деморализировал команду Разина на старте серии

Первый матч полуфинала между «Металлургом» и «Ак Барсом» получился совсем не таким, как ждали в Магнитогорске. Вместо плотной борьбы мы увидели странный паралич хозяев в первом периоде. К 16-й минуте на табло горели катастрофические 0:3 — Сафонов, Дыняк и Тодд просто разорвали оборону «Магнитки». Андрей Разин после игры не подбирал выражений, назвав это начало «ужасным и страшным». По его словам, счет даже не полностью отражал ту «немощность», которую показала команда. Если бы не вратари, дело могло закончиться совсем неприлично еще до первого перерыва.

«Больше беспокоит, что робко начали игру. Так играть нельзя. Увы, на данную минуту пока вот так. Второй и третий период показали, что играть можно, осталось добавить наглости, убрать робость. Серия только началась.

Сложно сказать, почему так начали, свитер ничей не поднимали, готовились нормально, почему так робко вышли – сложно понять. Мы должны убрать эту робость, это было не похоже на наше начало. Все стоячие, вместо того, чтобы поехать вперёд, двигали шайбу назад, откидывались, ужас был. Но все в равных условиях, здесь не в моей компетенции что-то говорить про долгие паузы между раундами», – передает «ТИ-Спорт» слова Разина из Магнитогорска.

Главный тренер Магнитогорска признал, что его игроки вышли на лед необъяснимо робкими. Вместо того чтобы агрессивно идти вперед, команда пятилась, откидывала шайбу назад и выглядела «стоячей». После трех пропущенных шайб последовала логичная замена вратаря, и во втором периоде игра вроде бы начала оживать. Гол Райана Джонсона в большинстве подарил надежду, и «Металлург» действительно добавил в движении. Был момент, когда счет мог стать 2:3, но вмешались детали: сначала судьи отменили гол хозяев после запроса казанцев, а затем случилась, по выражению Разина, «глупейшая ошибка», приведшая к четвертой шайбе от Александра Хмелевски.

В третьем периоде Александр Петунин еще раз попытался вернуть интригу, сократив разрыв, но Хмелевски быстро оформил дубль и поставил точку в матче — 2:5. Итог встречи закономерен: «Ак Барс» выглядел мощнее и увереннее в ключевые моменты. Разин честно резюмировал, что так играть в плей-офф нельзя и серию нужно вытаскивать за счет наглости, которой сегодня катастрофически не хватало. Впереди вторая игра в Магнитогорске, и «Металлургу» нужно срочно вспомнить, как играть в свой хоккей, а не просто смотреть, как это делает соперник. Времени на то, чтобы «перестать бояться», у команды почти нет — казанцы такие подарки дважды не прощают.