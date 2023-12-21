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СВО 21 декабря 2023 08:16

Немецкое издание сообщило, что ежедневные потери ВСУ составляют около 800 человек

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Ежедневно ВСУ теряют приблизительно 800 человек. Такие данные опубликовало немецкое издание Focus, передает РИА Новости.

«В среднем ежесуточные потери ВСУ составляют около 800 солдат. Это означает, что Украине приходится ежемесячно набирать более 20 тысяч военнослужащих на замену», – говорится в материале издания.

Отмечается, что вдобавок к этому нужны рекруты для ротации солдат, которые находятся на линии соприкосновения.

Кроме недостатка личного состава, армия ВСУ сталкивается с проблемами в работе западной военной техники. Также, по словам авторов статьи, на способность вооруженных сил Украины вести боевые действия негативно влияет недостаток боеприпасов.

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#всу #спецоперация на Украине
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