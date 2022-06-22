Немецкий завод Leoni в Челнах выкупило нижнекамское предприятие

Нижнекамская компания «Преттль-НК» выкупила немецкий завод Leoni, который ушел с российского рынка, сумев сохранить при этом 100% рабочих мест. Также почти вдвое удалось увеличить производственные мощности. Об этом сообщает «НТР 24».

Сегодня на предприятии трудоустроены около полутысячи сотрудников. Вся продукция сертифицирована и востребована.

«Преттль-НК» работает на рынке с 1994 года. Жгуты для автомобильной промышленности на заводе выпускают с 2007 года. На сегодняшний день это единственное предприятие в России, которое может полностью закрыть потребность рынка. Основным заказчиком жгутов является челнинский автогигант «КАМАЗ». Также их ставят на электробусы и автобусы.

Жгуты собираются вручную, и процесс этот – трудоемкий. Готовая продукция в рекордные сроки реализуется по всей России, но перед этим обязательно проходит контроль качества.

Также на предприятии налажено производство проводов, которые ранее закупались за рубежом. «Сейчас мы можем закрыть всю потребность российского рынка, то же самое как и по бытовой технике. Сейчас у нас и Haier присутствует, они тоже занимаются локализацией, и мы тоже готовы их обеспечить проводом для сетевых шнуров», — сообщил управляющий компании «Преттль-НК» Олег Поляк.