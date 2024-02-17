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Немецкий Rheinmetall планирует открыть производство боеприпасов на Украине
Оборонный концерн Rheinmetall из ФРГ планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине. Документ о его создании был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило предприятие в соцсети Х.
«Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева», — отмечается в тексте.
Ожидается, что в течение года предприятие сможет производить шестизначное число 155-миллиметровых боеприпасов.
В сообщении уточняется, что 51% акций нового завода будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании.
Напомним, что это не первое предприятие, которое Rheinmetall планирует открыть на Украине. Так, в ближайшие месяцы ожидается запуск завода по производству и ремонту бронетехники.
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