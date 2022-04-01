Немецкий производитель Ritter Sport продолжит поставки шоколада в РФ

В Россию продолжит поставки немецкий производитель шоколада Ritter Sport. Однако компания заявила, что остановила все инвестиции и рекламу в РФ.

«Чтобы сохранить рабочие места, а также средства к существованию многих семей, занимающихся выращиванием какао, мы продолжаем поставлять шоколад российскому населению, но уже несколько недель как прекратили все инвестиции в Россию, а также нашу рекламу», — пояснили в компании.

Ritter Sport отметила, что Россия является для нее вторым по величине рынком после Германии. Всю прибыль, полученную от бизнеса в РФ, компания направит в организации, которые оказывают гуманитарную помощь.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции. Также многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ.