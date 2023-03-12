Немецкий политик предрек скорое прекращение западной помощи Украине

Республиканская партия США надеется выиграть выборы, раскритиковав чрезмерную помощь демократов Киеву. Это говорит о возможности скорого прекращения западной помощи Украине, заявил в статье для для Handelsblatt спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.

«Республиканская партия США намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании. И вряд ли демократы не услышат в свой адрес обвинения в том, что они „бездумно тратят деньги“ на далекую Украину, в то время как их остро не хватает в США», — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что позиция республиканцев уже замечена Белым домом. Так, озабоченность этой ситуацией уже выразила вице-президент США Камала Харрис.

«Совершенно очевидно, что поддержке Украины должен прийти конец», — уверен автор статьи.

В заключение он отметил, что без западной помощи Украина уже не сможет вернуть потерянные территории — ей вряд ли будет что противопоставить России. В связи с этим заявления руководства США о самостоятельном решении Киевом своей судьбы преувеличены.