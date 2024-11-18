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Немецкий писатель Гресслер высоко оценил фильм «Черный лес» о Мусе Джалиле
Эта история, основанная на реальных событиях, увлекает нас своими впечатляющими сценами, гармоничным сплетением сюжетных линий и игрой актеров. Так отозвался о фильме режиссера Радика Кудоярова «Черный лес» немецкий писатель Гюнтер Гресслер.
«Поначалу я был несколько скептически настроен к этому полнометражному фильму, который длится целых два с половиной часа. Но каждая секунда, каждая сцена, каждый диалог все больше и больше захватывали меня», – говорится в тексте рецензии.
Гресслер отметил, что в данной картине на первом плане чувства, мысли и поступки людей в экстремальных обстоятельствах.
«Мы видим бездны падения и шокирующую жестокость, но также благородство и величие человеческих чувств. Находясь в постоянном противостоянии, они отражаются в идеологии, власти и бессилии. Это лишь мои самые первые мысли, возникшие во время просмотра фильма. Эта история остается с вами и заставляет снова и снова возвращаться к увиденному в кинозале, рефлексировать и открывать новые смыслы», – добавил он.
Писатель уверен, что Радик Кудояров мог бы перенести те же самые события на Украину или на Ближний Восток.
«Это прежде всего антивоенный фильм, актуальный и одновременно вне времени. Сцены с детьми, в частности, дают нам надежду. Никто не рождается для того, чтобы стать убийцей, но для того, чтобы прожить счастливую, нормальную жизнь. И даже у «хороших парней» есть недостатки в их моральном превосходстве над преступниками. Расстояние между «добром» и «злом» меньше, чем мы думаем, а идеология и предубеждения обычно уводят человечество в другом направлении. В этом и заключается убедительная идея фильма», – заключил Гресслер.
Фильм «Черный лес» посвящен подвигу татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля и его соратников, организовавших в тылу врага антинацистское подполье. В августе 1944 года Джалиль и его соратники были казнены в берлинской тюрьме Плетцензее. В данном фильме показан внутренний мир Джалиля. Его герой в этой картине предстает, прежде всего, как поэт, который волей судьбы оказался вдали от Родины. Но даже осознавая свою участь, он ищет способ вернуться домой – своими стихами.
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