В Германии и Австрии наблюдается высокий уровень поддержки России и ее Президента Владимира Путина. К такому выводу пришел обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

Автор пишет: впечатление, что немцы единодушно поддерживают Украину, обманчиво — у РФ есть внушительное количество сторонников.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? — задается вопросом Лехнер. — Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой».

По его словам, среди населения двух стран растет недовольство из-за экономических последствий санкций, введенных против России.

«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины, — пишет обозреватель. — Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира».