Отказ ОБСЕ от участия в наблюдении за думскими выборами в России является ошибочным шагом, который не дает европейцам узнать о реальном ходе голосования в этой стране. Исправить ситуацию помогают независимые наблюдатели из ЕС, которые затем будут доносить правду своим согражданам о прошедшем в РФ голосовании. Об этом на площадке Единого информационного центра в Казани сообщил депутат ландтага Баварии Кристиан Хенкель.

Он отметил, что некоторое время назад занимался исследованием и сравнением избирательных систем России и Германии. А затем воспользовался шансом пронаблюдать за ходом думского голосования в режиме реального времени в качестве иностранного наблюдателя.

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«И я воспользовался этим шансом, приехав в Казань вместе с коллегами из других стран. <…> Процесс наблюдения оказался очень интересным для понимания различий между избирательными системами наших стран. Теперь я смогу донести до своих сограждан реальную информацию о том, как в России проходит голосование», – отметил эксперт.

Он напомнил, что ранее эксперты ОБСЕ отказались направлять в Россию свою миссию наблюдателей, лишив европейцев возможности объективно судить о ходе российского голосования.

«Это было неверное решение, ведь только путем диалога и общения мы сможем прийти к хорошим отношениям между нашими странами. Россия может быть честным и дружественным партнером Германии, и это должно стать нашим основным путем развития», – заключил Кристиан Хенкель.