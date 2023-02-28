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Политика 28 февраля 2023 14:49

Немецкий концерн начал поставлять Украине автоматизированные разведсистемы

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Немецкий Rheinmetall объявил о начале поставок автоматизированных систем разведки Украине. Как говорится в заявлении концерна, они помогут мониторить большие участки местности при минимальном участии личного состава, сообщает РИА Новости.

«По заказу Правительства Германии компания Rheinmetall поставляет Украине автоматизированные системы разведки... Стоимость заказа составляет десятки миллионов евро. Поставка уже началась», — отмечается в сообщении.

Киеву поставят мобильные наблюдательные вышки с функциями дневной и ночной съемки, автопилотируемые мини-дроны, системы управления и транспортные средства.

#фрг #разведка #Украина
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