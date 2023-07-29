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Происшествия 29 июля 2023 11:07

Немецкий генерал Фрейдинг сообщил, что ВСУ несут огромные потери из-за мин РФ

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Фрейдинг заявил, что обороняемый русскими район в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей.

По его словам, многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления, передает РИА Новости.

Разминирование, подчеркнул Фрейдинг, не только сделало продвижение украинских войск крайне кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип действий.

Напомним, западные наблюдатели ранее отмечали, что обширные и плотные российские минные поля стали одним из главных препятствий для наступления ВСУ. Мины вывели из строя многие западные бронемашины, такие как американские Bradley и немецкие танки Leopard, из-за чего пехоте приходится наступать пешком через минные поля под огнем.

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