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Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве
Согласно сведениям немецкого издания Spiegel, инвестор из Германии Ральф Новак предпринял попытку скрыться в посольстве своей страны в Москве накануне оглашения приговора по уголовному делу в его отношении, сообщает РИА Новости.
5 июня Тушинский районный суд российской столицы приговорил Новака к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в хищении акций компании BelkaCar. Находившийся под домашним арестом бизнесмен проигнорировал заседание по оглашению вердикта.
По данным Spiegel, в день вынесения приговора Новак попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Однако после длительных переговоров с дипломатами и адвокатами он все же добровольно покинул диппредставительство после полуночи.
Издание предполагает, что таким образом предприниматель рассчитывал избежать тюремного заключения. Впрочем, согласно Венской конвенции, посольство в любом случае должно было бы выдать его по требованию российских властей.
Уголовное дело в отношении Новака было возбуждено в 2021 году по заявлению его компаньона - соучредителя Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки.
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