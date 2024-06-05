Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

Согласно сведениям немецкого издания Spiegel, инвестор из Германии Ральф Новак предпринял попытку скрыться в посольстве своей страны в Москве накануне оглашения приговора по уголовному делу в его отношении, сообщает РИА Новости.

5 июня Тушинский районный суд российской столицы приговорил Новака к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в хищении акций компании BelkaCar. Находившийся под домашним арестом бизнесмен проигнорировал заседание по оглашению вердикта.

По данным Spiegel, в день вынесения приговора Новак попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Однако после длительных переговоров с дипломатами и адвокатами он все же добровольно покинул диппредставительство после полуночи.

Издание предполагает, что таким образом предприниматель рассчитывал избежать тюремного заключения. Впрочем, согласно Венской конвенции, посольство в любом случае должно было бы выдать его по требованию российских властей.

Уголовное дело в отношении Новака было возбуждено в 2021 году по заявлению его компаньона - соучредителя Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки.