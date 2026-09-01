Немецкие волейболистки вышли в четвертьфинал Евро-2026, одолев Бельгию

Женская сборная Германии продолжает борьбу за медали Чемпионата Европы — 2026.

В матче 1/8 финала немки сломили сопротивление команды Бельгии, победив со счетом 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8). Решающая пятая партия осталась за подопечными немецкого тренера — 15:8.

Теперь в 1/4 финала сборная Германии встретится с сильнейшей командой из пары Турция – Азербайджан. Напомним, что действующим чемпионом Европы является турецкая сборная.

Евро-2026 стартовал 21 августа и продлится до 6 сентября. Матчи турнира, в котором участвуют 24 национальные команды, разделенные на четыре группы, принимают сразу четыре страны: Азербайджан, Турция, Швеция и Чехия.