Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Немецкие СМИ назвали паршивой атмосферу между Бербок и Шольцем
Немецкое издание Bild охарактеризовало реакцию министра иностранных дел Германии Анналеной Бербок на решение канцлера Олафа Шольца по Украине следующей цитатой:
«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — пишут авторы материала (перевод по РИА «Новости»).
По данным издания, глава германского МИД ушла с заседания немецкого правительства после того, как Шольц отказался предоставить помощь Украине.
Также немецкие журналисты опубликовали фото. На данном снимке канцлер Германии в движении пытается дотянуться до главы МИД, но Бербок уходит с недовольным выражением лица.
Ранее другие СМИ писали, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, на которой настаивает Бербок.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»