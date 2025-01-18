Немецкие СМИ назвали паршивой атмосферу между Бербок и Шольцем

Немецкое издание Bild охарактеризовало реакцию министра иностранных дел Германии Анналеной Бербок на решение канцлера Олафа Шольца по Украине следующей цитатой:

«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — пишут авторы материала (перевод по РИА «Новости»).

По данным издания, глава германского МИД ушла с заседания немецкого правительства после того, как Шольц отказался предоставить помощь Украине.

Также немецкие журналисты опубликовали фото. На данном снимке канцлер Германии в движении пытается дотянуться до главы МИД, но Бербок уходит с недовольным выражением лица.

Фото: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

Ранее другие СМИ писали, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, на которой настаивает Бербок.