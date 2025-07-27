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Экономика 27 июля 2025 21:53

Немецкие автопроизводители теряют миллиарды из-за американских торговых мер

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В 2025 году три ведущих автопроизводителя Германии — Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW — столкнутся с резким снижением свободных денежных потоков, которое, по оценкам аналитиков Visible Alpha, может превысить €10 миллиардов. Об этом сообщает Financial Times.

Причиной предполагаемого падения аналитики называют импортные пошлины, введённые Соединёнными Штатами в период президентства Дональда Трампа. Эти меры, как ожидается, значительно увеличат затраты на экспорт автомобилей в США, а также повысят стоимость закупки комплектующих и вынудят автоконцерны перестраивать логистику.

Согласно прогнозам, чистый денежный поток Mercedes-Benz может снизиться с €9,4 млрд до €3 млрд, Volkswagen — с €7,1 млрд до €3,5 млрд, а BMW — с €4,8 млрд до €4,4 млрд.

Экономическое давление со стороны Вашингтона накладывается на уже существующие проблемы в отрасли: немецкие производители сталкиваются с замедлением глобального спроса и возрастающей конкуренцией со стороны китайских брендов.

#германия #Volkswagen #BMW #пошлины #США #Дональд Трамп
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