Немецкая Uniper планирует платить за российский газ в евро

Немецкая энергетическая компания Uniper рассчитывает продолжить оплачивать российский газ в соответствии с санкциями. Несмотря на требование Москвы проводить оплату в рублях, пишет агентство «Рейтер».

«Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему необязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна», - цитирует агентство сообщение компании.

Представители Uniper подчеркнули, что компания советуется с властями Германии по вопросу соответствия санкционной политике.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли. На практике покупателей обязали открывать рублевые счета в «Газпромбанке» и переводить оплату в евро и долларах на эти счета по курсу установленному ЦБ.