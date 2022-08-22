«Ъ»: Bosch ищет покупателя на два завода в Стрельне под Петербургом

Российская дочка немецкой компании Bosch, ООО «БСХ Бытовые приборы», ищет покупателей на два простаивающих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Предприятия получали большую часть комплектующих из Европейского Союза. По оценке собеседника «Ъ», в работающем состоянии заводы стоили 65–75 млн евро (3,8–4,4 млрд рублей). «Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», — добавил при этом он.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — заявил другой источник издания. По его словам, несколько фирм заинтересовались предприятиями, однако цена показалась им «завышенной».

ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года. Оно выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год, а также занимается сервисным обслуживанием бытовой техники торговых марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине США и Евросоюз ужесточили санкции против России. В том числе они ввели на ограничения на поставку оборудования и комплектующих, из-за чего Bosch приостановила работу заводов под Петербургом.

По мнению представителя «Марвел-Дистрибуции», захотеть приобрести предприятия могут китайские или турецкие производители бытовой техники. Так произошло с американской Whirlpool (ее завод в РФ выкупила турецкая Arcelik). Другой собеседник газеты предположил, что среди кандидатов на покупку могут оказаться китайские Midea и Hisense.