5 мая 2026 17:00

Немецкая газета: «Все забыли, что Матвей Сафонов - россиянин»

Фото: "ПСЖ"

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал о российском вратаре Матвее Сафонове, выступающем за французский «ПСЖ», где, в частности, упомянули о переходе украинского защитника Ильи Забарного в парижский клуб.

«Усиливая оборону, «ПСЖ» подписал центрального защитника Илью Забарного. В клубе решили лишний раз не акцентировать на этом внимание — не фотографировать их вместе. Теперь же и эта неловкость сошла на нет. Кажется, все просто забыли, что Матвей Сафонов – россиянин», – написано в тексте материала.

В сезоне 2025/26 на счету 27-летнего Сафонова 23 встречи, в 11 из которых он оставил ворота «сухими». Состав «ПСЖ» россиянин пополнил летом 2024 года, перейдя из ФК «Краснодар».

В составе парижского клуба Матвей Сафонов становился чемпионом Лиги 1, обладателем кубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

