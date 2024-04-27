«Немцев скоро загонят в логово!»: экс-глава ФСБ Челнов рассказал о своем деде-фронтовике

Заместитель гендиректора по безопасности ПАО «КАМАЗ», бывший глава ФСБ Набережных Челнов Сирень Галиакберов участвует в онлайн-флешмобе, приуроченном ко Дню Победы «Мой Герой — моя семья». Он рассказал о своем деде Нурмухаммете Галиакберове.

«Герой нашей семьи — Нурмухаммет Галиакберович Галиакберов. До войны работал председателем колхоза. Ушел на фронт в 1942 году. Был пулеметчиком, красноармейцем», — поделился Сирень Галиакберов.

В 1944 году служил на Ленинградском фронте в 18-й стрелковой дивизии. Погиб в 1944 году в Великом Новгороде.

Галиакберов также показал письмо, написанное его бабушке.

«Здравствуйте, мои дорогие! Пишу из окопа, день и ночь наступаем. На нас немцы скидывают тоннами снаряды! Впереди взятие узловой станции Плюсса. Немцы бьются за станцию, так как обеспечение их армии в данном направлении именно здесь. Если выживу, напишу, а так, наверно, уже последнее письмо. Береги детей, они должны жить и бороться! Немцев скоро загонят в логово! Письмо сохрани и передай детям. Ваш Нурмухаммет».

«Память о Нурмухаммет бабае жива в наших сердцах. Мой отец — ребенок войны, родился в 1940 году. Отца своего он не помнит. Моя бабушка — труженик тыла, работала в колхозе. Дожила практически до 95 лет. Одна подняла пятерых детей — это же настоящий героизм!» — говорит Сирень Галиакберов.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Участником акции «Мой герой — моя семья» может стать любой житель Татарстана, кто расскажет в соцсети «ВКонтакте» о своих родных — участниках Великой Отечественной войны. В посте нужно осветить подвиг героев семьи, историю их боевого или тылового пути. Сопроводить рассказ можно фотографиями, а также обязательно указать уникальный хэштег #МойГеройМояСемья.