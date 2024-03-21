«Нельзя забывать нашу историю»: «Мисс Европа» посетила патриотический концерт в Казани

Во Дворце культуры им. Саид-Галиева в Казани прошел патриотический концерт «Наследники Великой победы». В нем приняли участие воспитанники из разных гимназий и школ столицы Татарстана. Почетной гостьей стала «Мисс Европа» уроженка Азнакаевского района РТ Роза Гадиева. Она призвала не забывать свою историю и опыт давно минувших дней.

«Нельзя забывать историю, опыт и тяжелые события прошлых лет, хотя сегодня реальность нам и не даёт этого сделать. Здорово, что в образовательной системе воспитывают и готовят детей, просвещают и формируют чувство патриотизма. Большое уважение к нашим ветеранам, которых и так осталось мало», – отметила татарстанская красавица в беседе с «Татар-информом».

Гадиева рассказала, что ее старшая дочь тоже приняла участие в концерте в составе фольклорного ансамбля «Махоня».

«Патриотические мероприятия – это особенно важный, ценный формат, объединяющий чувства и мысли поколений. Сегодня на концерте посвященному памяти ВОВ, выступала моя радость и гордость старшая дочь Милана Салахиева. Она занимается в Ансамбле "Махоня". Я говорю слова благодарности всем за мирное небо над головой», – подчеркнула «Мисс Европа».

Она также рассказала, что ее тетя Оркыя Салимова была блокадницей, а ее дочери Лорне тогда было 3 года. Повзрослев, она никогда не забывала о мужестве своей матери и тех тяжелых временах и была бессменным главой общественной организации блокадников в городе Долгопрудный в Московской области.

Напомним, финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа» прошел в столице Ливана, Бейруте. Представительница Татарстана вышла на сцену в татарском национальном костюме ханши Сююмбике стоимостью 1,3 млн рублей. Мантия наряда была вышита золотыми нитями, а сам костюм украшали натуральные полудрагоценные камни – бирюза и жемчуг.

Фото предоставлены Розой Гадиевой