Нельзя свистеть дома и оставлять кошелек пустым: каким приметам верят казанцы

Почти 70% казанцев верят в денежные приметы или соблюдают их по привычке. Самой известной приметой оказался запрет свистеть дома – о нем знают 75% участников опроса, а придерживаются этого правила 33% респондентов. Еще 66% слышали, что нельзя давать деньги в долг вечером, а 61% знакомы с поверьем, согласно которому кошелек не должен оставаться пустым, следует из исследования Альфа-Денег.

Согласно результатам исследования, 40% казанцев верят в приметы, связанные с деньгами: 10% стараются им следовать, а 30% придерживаются лишь некоторых. Еще 29% не верят в суеверия, но иногда следуют им по привычке. Полностью отрицают денежные приметы 31% опрошенных.

Помимо запрета свистеть дома, более половины респондентов знают о запрете передавать деньги через порог (53%) и выносить мусор вечером (52%). Почти каждому второму (46%) знакома традиция хранить в кошельке счастливую купюру или монету. Реже встречаются приметы, которые, по поверьям, помогают привлечь достаток: 29% знают об обычае класть деньги под скатерть, 23% слышали, что для сохранения благополучия нужно закрывать крышку унитаза, столько же знакомы с правилом брать деньги левой рукой, а отдавать правой. Только 6% не смогли назвать ни одной денежной приметы.

Однако знать о суевериях и следовать им – не одно и то же. Помимо тех, кто не свистит дома (33%), 32% стараются не оставлять кошелек пустым, 27% избегают давать деньги в долг вечером. Почти каждый четвертый (24%) не выносит мусор после наступления вечера, столько же не передают деньги через порог. Счастливую купюру или монету в кошельке хранят 17% опрошенных, 14% кладут деньги под скатерть или держат их в особом месте дома, 11% закрывают крышку унитаза, чтобы деньги «не утекали», и только 6% стараются брать деньги левой рукой, а отдавать правой. Среди менее распространенных привычек – употребление кофе с корицей по четвергам (1%). При этом 40% респондентов не следуют никаким денежным приметам.

Несмотря на распространенность суеверий, большинство казанцев не позволяют им управлять расходами: 53% заявили, что приметы никак не влияют на их финансовые решения, 28% иногда принимают их во внимание, но редко меняют планы. При этом 7% могут отложить крупную покупку из-за приметы, 5% учитывают суеверия при займе или возврате денег, а 7% стараются выбирать удачные дни для финансовых решений.

Главным условием финансового благополучия участники исследования считают не удачу, а собственные усилия: 30% уверены, что добиться достатка помогают упорный труд и профессиональные навыки, 29% называют главным умение грамотно распоряжаться деньгами. Полезные знакомства и связи выбрали 15% респондентов, готовность рисковать и использовать новые возможности – 11%, поддержку семьи и близких – 9%. Лишь 6% считают, что благополучие зависит от удачи и стечения обстоятельств.