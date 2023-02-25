«Нельзя предавать память»: в Казани с успехом отгремела премьера «Нюрнберга»

Премьерный показ исторической драмы «Нюрнберг» состоялся сегодня в казанском кинотеатре «Мир». Фильм режиссера Николая Лебедева стал первой в истории мирового кинематографа игровой полнометражной лентой о международном военном трибунале 1945 года, когда перед «судом народов» предстала вся элита Третьего рейха.

Кадр из фильма Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Одна из основных проблем современного общества состоит в том, что сегодня принимается очень много попыток фальсификации истории. Нюрнбергский процесс — это историческое событие, в котором документально шаг за шагом подтверждались преступления нацизма. Сегодня все мы забыли об отголосках Второй мировой войны. А фильм побуждает нас к тому, чтобы мы вернулись к изучению собственной истории. Ведь каждую семью затронула Великая Отечественная война — наши деды и прадеды воевали, многие сложили голову, чтобы одержать победу. Поэтому нельзя предавать их память», – подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Над фильмом работала интернациональная команда, представляющая девять стран: Россию, США, Германию, Великобританию, Данию, Чехию, Францию, Австрию и Бельгию. Поэтому роли исполнили как российские актеры: Сергей Безруков, Игорь Петренко, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо, так и иностранные: Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Карстен Нергор и многие другие. Режиссером и сценаристом выступил Николай Лебедев, известный благодаря таким именитым картинам, как «Легенда №17», «Экипаж» и «Звезда».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фильм посвящен главному процессу человечества — суду над главными нацистскими преступниками. Я думаю, такие картины — о важных исторических событиях и героях нашей страны — должны выходить в прокат. К сожалению, о Нюрнбергском процессе знают немногие. Между тем это событие оказало влияние на общественно-политическую жизнь не только России, но и ряда других стран», – рассказал креативный продюсер фильма Илья Васильев.

Отметим, что съемки «Нюрнберга» должны были начаться весной 2020 года в Чехии. Однако они были отложены из-за пандемии коронавируса и начались лишь в апреле 2021 года в Праге. А в июне продолжились на «Мосфильме», где в натуральную величину был воссоздан зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца правосудия. Премьера фильма неоднократно переносилась и наконец в 2023 году россияне наконец смогут увидеть «Процесс века». На больших экранах картина появится 2 марта.

Кадр из фильма Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В основу сценария кинокартины легла книга заслуженного артиста России Александра Звягинцева «На веки вечные». Однако фильм повествует не только о Международном военном трибунале, в сюжетную ткань картины вплетается и любовь двух молодых людей, которые волей случая оказались в Нюрнберге во время знаменитого процесса. Он — военный переводчик, в прошлом разведчик. Она военнопленная, угнанная немцами в Берлин.

«Миропорядок, в котором мы живем сегодня, основан на итогах Второй мировой войны и на положениях, которые легли в основу процесса. Поэтому очень важно средствами художественного кинематографа рассказать об этой вехе истории, ведь именно Советский Союз настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом „победителей над побежденными“, как предлагали Великобритания и США. Поэтому очень важно помнить героев», — отметил Васильев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одними из первых оценить картину смогли руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров и главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов. На премьере фильма также побывали учащиеся школ и высших учебных заведений Казани.

Показ прошел фактически в полном молчании. Зрители неотрывно следили за разворачивающимися событиями Нюрнбергского процесса. Лишь в последние минуты в зале кинотеатра послышались изумленные вздохи, стоило появиться титрам, которые в цифрах наглядно показали публике итоги самой кровопролитной войны человечества. Так, в ходе Второй мировой войны потери Советского Союза составили 28 млн человек. Поэтому неудивительно, что в глазах многих зрителей стояли слезы.

Кадр из фильма Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После окончания кинокартины состоялось обсуждение с режиссерами фильма. Так, зрители интересовались, где проходили съемки, каких экспертов привлекли для полной достоверности истории, а также с какими проблемами сталкивалась съемочная группа. В завершение зрители поблагодарили команду за фильм и пожелали автору картины успехов в дальнейших проектах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее в других странах уже снимались фильмы на тему Нюрнбергского трибунала, к примеру «Нюрнбергские процессы», мини-сериал «Нюрнберг» и ряд других картин. В 1947 году в СССР был выпущен документальный фильм «Суд народов», посвященный истории процесса.

Отметим, что кинолента «Нюрнберг» снята при поддержке Минкульта России, Правительства Калининградской области и Российского исторического общества.