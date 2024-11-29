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«Нельзя оставить ребенка на улице»: депутат Валиуллин – о языковом отборе в школу
Острую дискуссию на заседании Госсовета РТ накануне вызвал федеральный законопроект, связанный с изменениями в законе «Об образовании в Российской Федерации». Подробностями в интервью «Татар-информу» поделился депутат Ренат Валиуллин.
«Мы, депутаты Госсовета Татарстана, обратили внимание на главное»
Законопроект подразумевает процедуру тестирования на уровень владения русским языком детям иностранцев при их поступлении в общеобразовательные организации. Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Ренат Валиуллин изложил «Татар-информу» суть претензий татарстанских парламентариев.
Не все татарстанские парламентарии одобрили законопроект. В чем заключаются спорные моменты?
Законопроект уже планируется рассмотреть 10 декабря в первом чтении в Госдуме РФ. Мы на заседании Госсовета Татарстана уже выразили свое мнение по этому поводу. Потому что сам по себе проект закона еще не доработан.
В нем говорится о тесте, который должен быть сформирован учебными заведениями, органами. На его основании дети будут приниматься или не приниматься в общие образовательные школы. Конкретики нет, но, видимо, тесты будут разработаны для учащихся всех классов. И во всей этой ситуации возникает вопрос: что делать с ребенком, который не сдал этот тест?
В законопроекте не прописано, куда должен будет идти этот ребенок, который пропустит этот учебный год. Мы очень надеемся, что там будет пояснительная записка. Если речь пойдет о первокласснике, то до семи лет он должен будет проходить какие-то курсы русского языка. Или родители будут должны искать репетиторов. Или же школа, в которую были поданы документы родителями, должна будет в каком-то виде эти курсы организовать.
Мы, депутаты Госсовета Татарстана, обратили внимание на главное. Если ребенка, не сдавшего тест, не принять в школу, то чем ему заниматься? Сейчас дети почти весь день проводят в школе. Помимо учебы это и кружки, и все остальное. Если ребенок пропустит год, то захочет ли вообще в дальнейшем учиться? Эти моменты в проекте закона никак не обозначены.
«Мы сами рискуем создать новый криминогенный слой в обществе»
Чем это грозит обществу?
Тут еще важно понимать, если приезжий ребенок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык. У него уже другого выхода не будет. А вот не попав в эту среду, ребенок будет сидеть дома или еще хуже: он окажется на улице и попасть под криминальное влияние. Таким образом, мы сами рискуем создать новый криминогенный слой общества. Наши депутаты эту проблему осознали. И голосование в Госсовете Татарстана показало, что эта проблема есть и замалчивать ее не надо.
Проблема понятна. А у вас лично есть идеи по ее решению?
Здесь важно содержание тестов вовремя довести до родителей, которые должны подготовить ребенка к их сдаче. Для родителей это будет стимулом с ребенком заниматься или нанимать репетитора. Кстати, в школах уже подготовительные классы действуют. Вот в них дети занимаются до поступления в школу один год. Вообще большую часть обязанностей по подготовке детей к тестам нужно возложить на школы.
И все-таки, допустим, ребенок не сдал этот тест. Чем, на ваш взгляд, он должен быть занят?
Ребенка на улице оставлять нельзя. Школа в том или ином ключе должна дальше работать с этим ребенком. В индивидуальном, или ином формате, но работа должна быть организована. Другого выхода здесь просто нет. Эти механизмы в законе должны быть прописаны. На данный момент этого не сделано.
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