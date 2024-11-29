«Нельзя оставить ребенка на улице»: депутат Валиуллин – о языковом отборе в школу

Ренат Валиуллин: «Возникает вопрос: что делать с ребенком, который не сдал этот тест?»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы, депутаты Госсовета Татарстана, обратили внимание на главное»

Законопроект подразумевает процедуру тестирования на уровень владения русским языком детям иностранцев при их поступлении в общеобразовательные организации. Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Ренат Валиуллин изложил «Татар-информу» суть претензий татарстанских парламентариев.

Не все татарстанские парламентарии одобрили законопроект. В чем заключаются спорные моменты?

Законопроект уже планируется рассмотреть 10 декабря в первом чтении в Госдуме РФ. Мы на заседании Госсовета Татарстана уже выразили свое мнение по этому поводу. Потому что сам по себе проект закона еще не доработан.

В нем говорится о тесте, который должен быть сформирован учебными заведениями, органами. На его основании дети будут приниматься или не приниматься в общие образовательные школы. Конкретики нет, но, видимо, тесты будут разработаны для учащихся всех классов. И во всей этой ситуации возникает вопрос: что делать с ребенком, который не сдал этот тест?

«Большую часть обязанностей по подготовке детей к тестам нужно возложить на школы» Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

В законопроекте не прописано, куда должен будет идти этот ребенок, который пропустит этот учебный год. Мы очень надеемся, что там будет пояснительная записка. Если речь пойдет о первокласснике, то до семи лет он должен будет проходить какие-то курсы русского языка. Или родители будут должны искать репетиторов. Или же школа, в которую были поданы документы родителями, должна будет в каком-то виде эти курсы организовать.

Мы, депутаты Госсовета Татарстана, обратили внимание на главное. Если ребенка, не сдавшего тест, не принять в школу, то чем ему заниматься? Сейчас дети почти весь день проводят в школе. Помимо учебы это и кружки, и все остальное. Если ребенок пропустит год, то захочет ли вообще в дальнейшем учиться? Эти моменты в проекте закона никак не обозначены.

«Мы сами рискуем создать новый криминогенный слой в обществе»

Чем это грозит обществу?

Тут еще важно понимать, если приезжий ребенок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык. У него уже другого выхода не будет. А вот не попав в эту среду, ребенок будет сидеть дома или еще хуже: он окажется на улице и попасть под криминальное влияние. Таким образом, мы сами рискуем создать новый криминогенный слой общества. Наши депутаты эту проблему осознали. И голосование в Госсовете Татарстана показало, что эта проблема есть и замалчивать ее не надо.

«Если приезжий ребенок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык» Фото: © «Татар-информ»

Проблема понятна. А у вас лично есть идеи по ее решению?

Здесь важно содержание тестов вовремя довести до родителей, которые должны подготовить ребенка к их сдаче. Для родителей это будет стимулом с ребенком заниматься или нанимать репетитора. Кстати, в школах уже подготовительные классы действуют. Вот в них дети занимаются до поступления в школу один год. Вообще большую часть обязанностей по подготовке детей к тестам нужно возложить на школы.

И все-таки, допустим, ребенок не сдал этот тест. Чем, на ваш взгляд, он должен быть занят?

Ребенка на улице оставлять нельзя. Школа в том или ином ключе должна дальше работать с этим ребенком. В индивидуальном, или ином формате, но работа должна быть организована. Другого выхода здесь просто нет. Эти механизмы в законе должны быть прописаны. На данный момент этого не сделано.