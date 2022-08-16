«Нельзя оставаться в стороне»: Бойцы из РТ призвали земляков вместе бороться в зоне СВО

Среди военнослужащих ЦВО, находящихся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, большое количество уроженцев Республики Татарстан. Контрактники призывают земляков не оставаться в стороне и вместе в одном строю бороться против националистических идей.

«Друзья, собратья, татарстанцы. Бок о бок мы воюем с нашими земляками на территории противника, чтобы не привести войну в нашу страну. Дорогие друзья, призываю – не сидеть на печах дома. В войне просто так не победить. Призываю вас сюда, на передовую», - обратился к землякам один из военнослужащих.

Минобороны России публикует яркие кадры боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

РСЗО «Ураган» очень эффективное оружие, потому что позволяет накрывать, как площадные, так и отдельно взятые цели. Он дает возможность работать с различным типом боеприпасов и поражать противников в кратчайшие сроки.

Менее чем за 2 минуты боевые машины реактивных систем залпового огня прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов. Поражение позиций украинских националистов проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач.

«Мы работаем как правило против высокоманевренных целей, против артиллерии, реактивных целей противника в том числе. Также важна скорость свертывания, оставления стартовой позиции, потому что у противника имеются средства разведки позиций и необходимо очень быстро ее, (позицию – примечание ТИ), оставить, дабы не были выполнены со стороны противника мероприятия контрбатарейной борьбы», - рассказал уроженец Татарстана, командир артиллерийской батареи.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

«Благодаря нашим системам, мы поразили различные радиолокационные станции, различные взводы батареи противника, как буксированных, так и реактивных систем залпового огня. Сейчас интенсивность "ответа" от противника снизилась в разы», - подтвердил командир артиллерийской батареи.