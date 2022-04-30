«Нельзя остаться равнодушным»: Татарстан направил на Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарная акция «Поезд помощи» проходит по всей стране. Татарстан собрал для жителей Донбасса продукты, вещи и предметы первой необходимости. Кто и как помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, – в репортаже «Татар-информа».

Вагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправился сегодня из Татарстана

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С первых дней проведения специальной военной операции на Украине жители России откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, и собирают гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. По всей стране развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы, чтобы обеспечить людей самыми необходимыми вещами.

Общероссийский народный фронт вместе с Российскими железными дорогами выступил с инициативой поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам и организовать отправку гуманитарного «Поезда помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Состав поезда сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности будут собраны в Москве, а после состав уйдет в Ростовскую область для дальнейшей отгрузки на Донбасс.

Состав поезда сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности будут собраны в Москве Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не можем быть равнодушными в такой ситуации»

Именно такой вагон отправился сегодня из Татарстана. В торжественном мероприятии на перроне вокзала в Казани приняли участие представители Горьковской железной дороги и Народного фронта.

По их словам, главная задача проекта – оказать людям своевременную масштабную помощь, доставить которую в таком большом объеме на значительное расстояние возможно именно железнодорожным транспортом.

«Сегодня Республика Татарстан в очередной раз отправляет гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик в рамках всероссийской акции «Поезд помощи». Только в Татарстане удалось собрать больше 30 тонн груза. Это товары первой необходимости – и продовольственные товары, и вода. Всё, что необходимо в той ситуации, в которой оказались люди в этих республиках», – рассказал руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта по Татарстану Ринат Фазылов.

Ринат Фазылов: «Только в Татарстане удалось собрать больше 30 тонн груза. Это товары первой необходимости – и продовольственные товары, и вода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сотрудники РЖД, в свою очередь, провели большую подготовительную работу. Железнодорожники обеспечили логистическое взаимодействие с отправителями груза, а затем приняли его и загрузили.

«Российские железные дороги полностью подержали инициативу Народного фронта в части оказания гуманитарной помощи Донбассу. Мы подобрали вагон, собрали гуманитарный груз. Та ситуация, в которой жители Донбасса оказались сейчас, безусловно тревожит всех, поэтому мы не можем быть равнодушными в такой ситуации», – отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Вагон прибудет в Москву завтра, а формирование состава «Поезда помощи» должно завершиться к 9 мая.

Татарстан уже направил на Донбасс 6 фур гуманитарной помощи

«Неравнодушные жители Казани и всего Татарстана абсолютно разных возрастов продолжают добровольно оказывать помощь. Среди них и семьи с детьми, и пожилые люди, и студенты. Все они приносят гуманитарную помощь в разном количестве. Кто-то приносит пакет, кто-то приносит большие партии. Помогают также разные компании, разные политические силы. Мы же, исходя из этого, сортируем все по наименованию товаров, по категориям, упаковываем и отправляем на погрузку», – поделился руководитель гуманитарного штаба «Мы вместе» «Молодой Гвардии» Андрей Киселев.

По его словам, весь собранный гуманитарный груз разделяется на два потока: первый остается здесь, в Татарстане, и направляется в пункты временного размещения вынужденных переселенцев из Украины и Донбасса. Второй упаковывается в коробки и отправляется в Ростовскую область.

Андрей Киселев:«Неравнодушные жители Казани и всего Татарстана абсолютно разных возрастов продолжают добровольно оказывать помощь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы уже отправляли гуманитарную помощь и раньше. Направили 6 грузовых фур. А сейчас решили отправлять поездом, потому что каждый раз собирается достаточно большое количество груза, потребности растут, а неравнодушные люди продолжают помогать», – отметил молодой человек.

По его словам, в то время, когда сбор гуманитарной помощи в Татарстане только открывался, список потребностей был весьма широким. Затем в республику прибыл первый состав с вынужденными переселенцами, и этот список расширился еще. Многие приехали в Россию с минимумом вещей. Людей нужно было одеть, накормить, предоставить им средства личной гигиены.

«Сейчас список потребностей меняется, но в приоритете по-прежнему остаются продукты питания, бытовая химия, а также средства личной гигиены», – добавил Андрей Киселев.

Помочь может каждый

«На сегодняшний день у нас ведется активная деятельность с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик. В восемь пунктов временного размещения уже доставили всю необходимую гуманитарную помощь. Мы выезжаем в каждый пункт, у каждого переселенца узнаем потребности. У меня у самого появился подшефный. Это Анатолий Федорович. Он живет в санатории в Васильево. Ему очень нужна была черная кепка и кроссовки 43-го размера, и он обратился ко мне за помощью», – рассказал координатор региональной команды «Молодежки ОНФ» по Республике Татарстан Дамир Нургалиев.

По его словам, вынужденным переселенцам не только предоставляются продукты питания и необходимые товары, но и оказывается профессиональная медицинская и адресная юридическая помощь.

Дамир Нургалиев: «Партнеров очень много – во время встречи вынужденных переселенцев мы посчитали, что нам помогают 36 организаций, 372 волонтера» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы отправляем большой груз гуманитарной помощи на Донбасс. Собрали все необходимое. Партнеров очень много – во время встречи вынужденных переселенцев мы посчитали, что нам помогают 36 организаций, 372 волонтера. Это не только общественные организации, это еще и большой коммерческий блок, учебные заведения. Это все те неравнодушные люди, которые еще во время пандемии вместе с нами отрабатывали эту большую священную миссию», – отметил молодой человек.

Он подчеркнул, что оказать посильную помощь может любой желающий. Для этого нужно прийти по адресу: улица Патриса Лумумбы, дом 4, кабинет 12.

«По этому адресу находится гуманитарный склад, вся гуманитарная помощь приходит сначала туда, после чего ее распределяют по восьми адресам пунктов временного размещения. Нужна и верхняя одежда, потому что вновь начали приходить холода, и, конечно же, продукты длительного хранения. Большое внимание на данный момент мы уделяем детскому питанию и детской одежде», – рассказал Дамир Нургалиев.

Отметим, что собирают гуманитарный груз для «Поезда помощи» практически по всей стране – присоединились уже 60 регионов. Накануне составы отправились из Биробиджана, Екатеринбурга, Красноярского и Хабаровского краев. В скором времени весь собранный груз поедет на Донбасс.