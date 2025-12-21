«Нельзя идти вперед, убеждая себя: мы не умрем»: татарская молодежь обсудила свое будущее

Татарская молодежь Башкортостана организовала уже третий по счету форум Ufa.Tatar, который прошел в формате TEDx. В качестве спикеров на форуме были и гости из Казани. О чем говорили на форуме молодые активисты и их более старшие коллеги – в репортаже «Интертата».





Фото: Булат Гайнетдинов

«Все татарское должно подаваться в современном виде, а современное должно быть доступно на татарском»

Первым на конференции выступил председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов. Он вкратце рассказал о том, чем занимается его организация.

«Старшее поколение обычно говорит: будущее в руках молодежи. Что же сегодня делает молодежь? Наш девиз: “Татарчаны – заманча, заманчаны – татарча”, то есть все татарское у нас должно подаваться в современном виде, а современное должно быть доступно на татарском. Мы работаем по трем направлениям: по всему миру с более чем ста организациями, по Татарстану и внутри Казани.

Фото: © Фирюза Гиниятова, «Интертат»

Фестиваль “Мин татарча сөйләшәм” (“Я говорю по-татарски”) стартовал 20 лет назад. Каждый год мы вносим в него новшества. Фестиваль “Печән базары” (“Сенной базар”) работает с 2013 года, в его рамках проходит дизайн-маркет. А с 2018 года 30 августа в Казанском Кремле проходит “ДәртФест”», – рассказал молодежный лидер.

Он также напомнил о других проектах, реализуемых форумом: Jadidfest, «Татарский диктант», «Открытый университет».

«“Каз өмәсе” в традиционном формате молодежи не так интересен»

Руководитель комитета по работе со спецпроектами исполкома Всемирного конгресса татар Алмаз Халиуллин выступил на тему «Наше наследие: сувенир или ресурс для будущего».

«После переезда в Казань я часто езжу по регионам и замечаю, что вопрос нахождения общего языка между старшим поколением и молодежью стоит остро. Если взрослые в основном за сохранение форм культуры и традиций, то молодежь хочет сделать их более современными.

Фото: © Фирюза Гиниятова, «Интертат»

Традициям необходимо придавать новые формы. Например, тот же “Каз өмәсе” в его традиционной форме не всегда интересен современной молодежи», – считает спикер. Он также отметил ускорение развития технологий. Еще три года назад искусственный интеллект почти не использовался в повседневной жизни, а сегодня он широко применяется для создания фото- и видеоконтента.

Халиуллин поставил вопрос: «Как добиться того, чтобы культура была современной?» и обозначил ряд направлений для его решения:

Обновление языка. Татарский язык должен быть не только в учебниках, но и в подкастах, на видео, в интерфейсе.

Татарский язык должен быть не только в учебниках, но и в подкастах, на видео, в интерфейсе. Визуал. Современные дизайн, графика, стиль.

Современные дизайн, графика, стиль. Медиа. Пиар, видео, сериалы, сторителлинг и документальные проекты.

Пиар, видео, сериалы, сторителлинг и документальные проекты. Диалог поколений. Взрослые сохраняют смыслы, молодые создают форму, и они не могут существовать друг без друга.

«Нашей литературе не хватает фантазии, фантастики, фэнтези. Нам не нужно бояться мечтать»

Заведующий филиалом Национального музея Татарстана «Дом татарской книги» Айдар Шайхин выступил с докладом о литературе на тему «Ищу свое место в будущем».

«В нашем прошлом мы всегда думали о будущем. В надписях Кюль-тегина VI-VIII веков тоже говорится о будущем тюрко-татар. Уже тогда наши предки решили оставить нам наследие.

Фото: © Фирюза Гиниятова, «Интертат»

Интересно, что мы, думая о будущем, в то же время знали, что у будущего тоже есть конец. Мы всегда живем в ожидании «апокалипсиса». Почему? Мы, мусульмане, думаем об ожидающем нас Судном дне. И если у мира есть конец – в промежутке данной тебе жизни надо вести себя правильно.

Думая о своем будущем, мы не забывали и о нации. Фатих Амирхан, Габдулла Тукай, говоря о будущем, думали о прогрессе, о технических факторах. Например, Фатих Амирхан в фантастическом произведении «Фатхулла хазрат» представляет, каким будет татарский народ через 30-40 лет. Сегодня же нашей литературе не хватает фантазии, фантастики, фэнтези. Нам не нужно бояться мечтать», – призвал Шайхин.

«Даже русские дети говорили: “Мы выучим текст, дайте нам роль!”»

Тележурналист Миляуша Латыпова выступила на тему «Объективная реальность: пробуждение самосознания у поколения альфа и зумеров». Она рассказала о своем опыте работы с детьми.

Фото: © Фирюза Гиниятова, «Интертат»

«Мы здесь, в Башкортостане, начали создавать русско-татарский контент в татарской гимназии. Брали интервью, снимали видео, монтировали. Дети старались, работали, им было интересно. Потом они подошли ко мне и сказали, что хотели бы снимать кино. Мы стали думать, о чем снимать. Я предложила снимать своего “Гарри Поттера”. Мы сели, набросали сценарий. В итоге сняли фильм на татарском языке “Приключения Габдуллы”. Создали таких героев, как Габдулла, Раян, Галия. Когда закончили снимать, дети вдохновились еще больше, предложили снимать еще. Я была не против и поставила условие, что фильм будет на татарском языке. Дети с удовольствием согласились. Даже русские дети говорили: “Мы выучим текст, дайте нам роль!”

К сожалению, проект больше не выходит, потому что у нас нет спонсора. Поработав с детьми, я пришла к такому выводу: разговору с молодежью нужно современное дыхание», – резюмировала спикер.

«Если мы уберем язык в сундук на хранение, он умрет»

Журналист, блогер Рамис Латыпов призвал молодежь не бояться привносить новое в сферу языка и культуры.

«У нас часто звучат призывы: “Сохраним татарский язык!” Но язык невозможно сохранить. Время идет вперед, и если мы будем заботиться только о сохранения языка таким, какой он есть, мы отстанем. Мы можем существовать, только когда язык находится в развитии. Если мы уберем его в сундук на хранение, он умрет. И наш язык, наша культура, даже если захотим, не могут остаться в том виде, в каком они были во времена Тукая. В культуре и других областях надо не забывать старое, но и не надо бояться нового. К тому же это все время меняется. Каждое поколение старается сохранить то, что было в его молодости.

Фото: © Фирюза Гиниятова, «Интертат»

Татарские семьи спрашивают: “Как научить ребенка татарскому языку?” В настоящей татарской семье ребенка не нужно специально обучать языку, надо просто говорить с ним на татарском – он сам учится. Если вы уже в том положении, что приходится учить ребенка: “Улымка, вот это хлеб, по-татарски – “ипи”, это значит, что татарский не стал его первым языком. В смешанных семьях это большая проблема, но в семье, где родители знают татарский, ребенка учить ему не надо. Но это не означает, что язык должен быть лишь в семье. У татар должны быть и татарские детские сады, и школы, и вузы и должна быть возможность защитить диссертацию на татарском языке. Семья – первый этап. Но если ребенок пришел в школу и он не знает по-татарски, его не надо ругать за это, иначе он отвернется от татарского.

У нас много мотивационных песен, в них часто звучит мысль типа “мы не исчезнем”, “мы не уйдем с лица Земли”. Произнося эти слова, мы уже как бы представляем и программируем наше исчезновение. Нельзя идти вперед, убеждая себя “мы не умрем”, – в этой формулировке уже заложено обратное», – поделился мнением Латыпов.

Помимо выступлений в формате TEDx, участники форума обсудили настоящее и будущее татарского общества, провели дискуссию с блогерами и посмотрели стендап на татарском языке. Также гости увидели яркие выступления Алсу Магсумзяновой и Нурбека Батуллы. Неофициальная часть форума завершилась чаепитием «Бәлеш пати».

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского