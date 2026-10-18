Нелюбова после тройного акселя стала победительницей этапа Гран-при в Казани

Камилла Нелюбова

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Фигуристка Камилла Нелюбова из Чувашии стала победительницей первого этапа Гран-при России, проходящего в Казани.

В произвольной программе Нелюбова без ошибок исполнила тройной аксель. По сумме вчерашней короткой и сегодняшней произвольной программ она получила 217,75 балла.

Накануне у нынешней чемпионки было 70,89 балла и второе место. На позиции промежуточного лидера тогда оказалась Анна Фролова из Санкт-Петербурга с 74,70 балла.

Однако по итогам двух дней Фролова набрала суммарно 208,32 балла и взяла лишь серебро. Падение во время тройного лутца, насколько можно судить, лишило ее шансов на золотую медаль.

Бронзовая награда у Ксении Синицыной из Подмосковья, получившей 199,83 балла.

Серебряный призёр чемпионата России 2024 года – москвичка Софья Муравьева заработала только 174,68 балла и стала лишь десятой.