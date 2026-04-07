«Нелояльные кошки нам не нужны»: Мединский объяснил, почему кошкам не место в Госдуме

Помощник Президента России Владимир Мединский во время церемонии вручения членских билетов Союза писателей России в шутливой форме заявил, что кошкам не место в Госдуме из-за их «нелояльности», передает «Абзац».

На мероприятии также присутствовали президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин и дрессировщик Юрий Куклачев.

В ходе неформального общения Степашин в шутку предложил сделать кошек депутатами Госдумы. Мединский и Куклачев поддержали шутливый тон разговора, после чего дрессировщик пояснил, почему, по его мнению, животные не подошли бы для работы в политике.

Он отметил, что кошки ведут себя искренне и не умеют притворяться: если они привязаны к человеку, то проявляют это открыто, а если нет – изменить их отношение невозможно.

После этого Мединский в шутку заметил, что такие качества не подходят для работы во власти, добавив, что «нелояльные» кошки там не нужны.